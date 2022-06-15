Шукеев ответил на вопрос об угрозе разрушения мавзолея

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев опроверг слухи о том, что мавзолей Ходжа-Ахмета Яссауи может оказаться под угрозой разрушения, сообщает OTYRAR.

Умирзак Шукеев пояснил, что регулярно советуются с ученными и археологами, которые заверяют, что здание стоит прочно и нет никакой опасности.

«Мы держим ситуацию под контролем, опасности там нет. Мы регулярно советуемся с учеными», — сказал Умирзак Шукеев.

Аким региона во время брифинга в СЦК также пояснил, что в недоволен вопросами государственного закупа в стране. По мнению Шукеева стоит пересмотреть этот вопрос, так как многие процессы развития и строительства из-за этих процедур затягиваются.