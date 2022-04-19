Казнет обсуждает видео «мавзолея» для шымкентского судьи

В социальных сетях жители южного мегаполиса и не только бурно обсуждают видео, в котором, как указывает автор, бывший шымкентский судья построил себе мавзолей при жизни.

Об этом на своей странице Facebook рассказал Арман Шораев.

«В Шымкенте бывший судья себе и жене построил мавзолей а-ля Таджмахал.

Это все, что следует знать о судебной системе нашего государства…», — подкрепил выложенную видеозапись Арман Шораев.

На видео речь идет о Бекете Тургараеве — экс председателе Южно-Казахстанского областного суда. Общественность вопрошает, откуда средства на столь шикарную подготовку к загробной жизни и почему бы почтенному служителю Фемиды не пожертвовать их на благотворительность.

Тем временем, сам Бекет Тургараев в своем интервью Экспресс К рассказал, что этот мавзолей построен к 270-летию Бекет- ата. Он находится на территории комплекса «Бабалар рухына тағзым» в Туркестанской области. В мавзолее нет никаких захоронений, но есть в капсулах частички земли захоронений великих исторических личностей.

«Этот мавзолей — дань уважения нашим великим предкам, а не памятник, который я построил себе и жене«, — говорит Тургараев.

Однако, как сказал экс-судья, внутри построения на самом деле имеются бюсты его родителей и жены. Он также намерен поставить там и свой бюст.

«Мои родители покоятся на кладбище Кошкар-ата. В новый мавзолей привезли лишь частички земли и поставили их бюсты. В мавзолее есть бюст моей жены, которая со мной 50 лет. Она всегда рядом, и это мое уважение к ней. Не стоит меня винить в том, что я поставил бюст живому человеку. Все так делают, когда на кладбище готовят землю рядом с могилой родных людей», — заявил экс-судья.

Также Бекет Тургараев рассказал, на какие средства был построен мавзолей.

«Я бывший судья. Видимо, есть люди, думающие, что я построил мавзолей на полученные взятки. Они могут прийти к нам в гости и спросить у местных жителей. Мы организовали сбор средств и на вырученные деньги построили этот комплекс», — заявил Бекет Тургараев.