В Туркестане состоялся научно-познавательный семинар «Ясауи керуені», который дал старт одноименному духовно-просветительскому проекту. Его главная цель — сделать философское и духовное наследие великого мыслителя ближе и понятнее современному обществу, особенно молодежи.

Во время семинара прозвучали доклады о роли мыслителя в истории тюркского мира, его вкладе в развитие духовной культуры и формирование национального самосознания. Особое внимание эксперты уделили произведению «Диуани хикмет», которое и спустя века остается важным источником нравственных ориентиров.

«Духовное наследие Ходжи Ахмеда Ясави служит укреплению национальной идентичности, воспитанию подрастающего поколения в духе доброты, нравственности и патриотизма. Проект «Ясауи керуені» придает импульс формированию исторического сознания жителей региона, популяризации национальных ценностей и укреплению духовной целостности в обществе»,- рассказал директор международного Казахско-Турецкого университета им. Х. А. Ясауи, научно-исследовательского института тюркологии Досай Кенжетай.

Проект «Ясауи керуені» реализуется при поддержке Министерства культуры и информации Казахстана. В ближайшие месяцы научно-просветительские встречи пройдут во всех городах и районах Туркестанской области.

Организаторы уверены, что такие мероприятия помогут повысить интерес жителей к духовному наследию страны и укрепить национальное единство.