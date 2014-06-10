За убийство четырех человек житель Шымкента получил пожизненное заключение

Сегодня в Шымкенте вынесли приговор обвиняемому в убийстве четырех человек. 40-летнего мужчину приговорили к пожизненному заключению.

Кровавая трагедия разыгралась 26 февраля 2014 года. По данным следствия, в квартире одного из жилых домов по улице Кабанбай батыра двое мужчин распивали спиртное и поссорились. В ходе выяснения отношений один из них ударил другого по голове неизвестным предметом. В ответ мужчина воткнул в грудь обидчика кухонный нож, затем этим же оружием и добил его. Расправившись с собутыльником, мужчина убил и его сожительницу, которая попыталась спасти своего гражданского мужа. В этот момент в квартиру зашла сноха убитого, которая жила в соседнем подъезде. С ней осужденный церемониться не стал, кухонным ножом хладнокровно зарезал и ее. Зная, что у последней погибшей в доме могут быть золотые изделия, мужчина взял ключи и проник в ее квартиру. Там в это время находился супруг убитой. И он погиб от многочисленных ножевых ранений…

Выходя из первой квартиры, мужчина захватил с собой телефон погибшего собутыльника. Когда он искал ювелирные украшения во второй квартире, к месту убийства подъехали полицейские. Их вызвали соседи, перепуганные криками за стеной. Не найдя выход из ситуации, подозреваемый попытался свести счеты с жизнью, но не успел. Сотрудники правоохранительных органов вытащили его из петли и задержали.

Следователям задержанный рассказал, что два года назад отдал своему знакомому 476 граммов необработанного золота, а деньги за это не получил. Во время совместной пьянки этот вопрос и стал причиной ссоры, которая переросла в череду жестоких убийств.

40-летнего жителя Шымкента осудили по нескольким статьям: «Убийство двух и более лиц», «Умышленное убийство», «Разбой», «Проникновение в чужое жилище с оружием» и «Кража». Отягчающим обстоятельством стало совершение убийства в состоянии алкогольного опьянения, рассказал судья межрайонного специализированного суда ЮКО Абинур Карабаев. В сумме мужчину приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. В течение 15 дней со дня оглашения приговора осужденный может подать апелляцию.

В 2014 году это второй судебный процесс, на котором обвиняемого приговорили к пожизненному заключению. Высшую меру наказания получили и двое осужденных за убийство владельца магазина «1000 мелочей» и его сына. К слову, за последние три года в ЮКО это первый случай, когда судья вынес подобный приговор.