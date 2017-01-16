«Космическую» сумму задолжали газовикам предприятия Южного Казахстана

Около двух миллиардов тенге должны поставщику природного газа «КазТрансГаз Аймак» южноказахстанские предприятия за потребленный газ.
Для любого поставщика коммунальных услуг одной из самых больших проблем являются должники. При этом, из-за огромных задолженностей, страдает не только само предприятие-поставщик, но и государство в целом. На одном из заседаний Правительства, центральной темой которого было прохождение отопительного сезона, министр энергетики Канат Бозумбаев был вынужден обратится к премьер-министру страны. Он просил поручить руководителям областных акиматов принять незамедлительные меры по погашению имеющейся задолженности, иначе чрезвычайных ситуаций, из-за срывов теплоподачи в зимний период, не избежать.
Надо отметить, что в Казахстане складывается странная тенденция, самыми аккуратными и пунктуальными плательщиками комуслуг являются физические лица, например, пенсионеры и служащие. При этом некоторые юридические лица, крупные компании и товарищества, работающие и получающие существенные прибыли, могут месяцами, а иногда годами не оплачивать услуги коммунальщиков.
На сегодняшний день, перед отечественным поставщиком природного газа АО «КазТрансГаз Аймак», накопились подобные долги на «космическую» сумму, более 17 миллиардов тенге! В целях напоминания, что «долг платежом красен», компания публикует список самых злостных неплательщиков из числа юридических лиц по регионам Казахстана.
Общая дебиторская задолженность Южно-Казахстанской области 1 899 577 996 тенге:
АО «З-Энергоорталык» 1 727 836 713 тенге
ГКП «Куатжылуорталық-3» 55 229 264 тенге
КХ «Самал 1» (Сарыагаш) 27 219 915 тенге
ГУ Отдел Образование Махтааральского района (Атакент) 34 243 644 тенге
ГУ Отдел Образование Тюлькубасского района 22 468 347 тенге
СПК «Измир» (Сарыагаш) 9 914 056 тенге
ТОО «Арай» (Сайрам) 6 452 347 тенге
ГУ Отдел Образование Махтааральского района (Жетысай) 5 474 421 тенге
АО «Санаторий Манкент» (Сайрам) 5 461 509 тенге
ГКП «Сарыагаш-Турмыс» 5 277 780 тенге
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7 Комментариев Включено "«Космическую» сумму задолжали газовикам предприятия Южного Казахстана"
отопление слабое, дома прохладно! а брать будут по полной!
Еще и долг платить не спешат, похоже
У Энергоорталык бардак со сбором оплаты за потребленое тепло. Уже январь, квитанции за половину ноября и по тарифу, хотя у нас установлен счетчик тепла, за который мы платим. Так почти по всем микрорайона, где установлены счетчики. Нам самим не хочется накапливать долги. У Энергоорталык не налажен сбор денег, вот и огромные долги
Сначала нормальный газ подавайте. Это же ужас, прошлом году когда котел стоял на 60, была жара. А сейчас приходится на 70 ставить и то не так уж тепло. А то ведт бешенные деньги платить 😈
Удивительно, что тепловики и газовики не несут ни какой ответственности за качество поставляемых услуг. Как холодает, так тепло еле-еле и газ чуть горит.
В нашем доме вообще нет тепла, хотя все исправно платят. Контролёр приносит квитанции домкому, а домком их уже раздаёт по квартирам. Если в квартире никто не живёт долгое время, то квитанции сохраняются у домкома. С февраля месяца, всем домом вообще хотим отказаться от такого тепла, платить за холодные батареи не хотим. хотя этот комментарий вряд-ли опубликуют или обрежут.
КазТрансГаз Аймак деньги не нужны. Уже больше года как не могут правильно оформить счет квитанцию. В ЕПД распечатанном 30 ДЕКАБРЯ 2016 г. электроснабжение и водоснабжение за декабрь, а газоснабжение почему то за НОЯБРЬ. Обращения по телефону бесполезны, ни КазТрансГаз, ни ОМЕГА ничего не делают чтобы правильно оформить счет квитанцию, только отговорки, что у них «скользяще-ползуще-летаюшие» графики съёма показаний не совпадают с графиком Энергопотока. На обращение по эл.почте не отвечают. Сляпали ЕПД (Единый Платежный Документ) а правильно оформить и вовремя доставить НЕ МОГУТ.