«Космическую» сумму задолжали газовикам предприятия Южного Казахстана

Около двух миллиардов тенге должны поставщику природного газа «КазТрансГаз Аймак» южноказахстанские предприятия за потребленный газ.

Для любого поставщика коммунальных услуг одной из самых больших проблем являются должники. При этом, из-за огромных задолженностей, страдает не только само предприятие-поставщик, но и государство в целом. На одном из заседаний Правительства, центральной темой которого было прохождение отопительного сезона, министр энергетики Канат Бозумбаев был вынужден обратится к премьер-министру страны. Он просил поручить руководителям областных акиматов принять незамедлительные меры по погашению имеющейся задолженности, иначе чрезвычайных ситуаций, из-за срывов теплоподачи в зимний период, не избежать.

Надо отметить, что в Казахстане складывается странная тенденция, самыми аккуратными и пунктуальными плательщиками комуслуг являются физические лица, например, пенсионеры и служащие. При этом некоторые юридические лица, крупные компании и товарищества, работающие и получающие существенные прибыли, могут месяцами, а иногда годами не оплачивать услуги коммунальщиков.

На сегодняшний день, перед отечественным поставщиком природного газа АО «КазТрансГаз Аймак», накопились подобные долги на «космическую» сумму, более 17 миллиардов тенге! В целях напоминания, что «долг платежом красен», компания публикует список самых злостных неплательщиков из числа юридических лиц по регионам Казахстана.

Общая дебиторская задолженность Южно-Казахстанской области 1 899 577 996 тенге:

АО «З-Энергоорталык» 1 727 836 713 тенге

ГКП «Куатжылуорталық-3» 55 229 264 тенге

КХ «Самал 1» (Сарыагаш) 27 219 915 тенге

ГУ Отдел Образование Махтааральского района (Атакент) 34 243 644 тенге

ГУ Отдел Образование Тюлькубасского района 22 468 347 тенге

СПК «Измир» (Сарыагаш) 9 914 056 тенге

ТОО «Арай» (Сайрам) 6 452 347 тенге

ГУ Отдел Образование Махтааральского района (Жетысай) 5 474 421 тенге

АО «Санаторий Манкент» (Сайрам) 5 461 509 тенге

ГКП «Сарыагаш-Турмыс» 5 277 780 тенге