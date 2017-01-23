В Шымкенте вынесли вердикт за шантаж интимными снимками

Семь лет лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима получил молодой мужчина, который шантажировал и вымогал за интимные снимки с интернет-знакомой крупную сумму денег.

Летом прошлого года Оразали А. познакомился через интернет с девушкой и начал с ней встречаться. Спустя месяц герой-любовник стал требовать от нее 10 млн. тенге, в противном случае он обещал распространить провокационные фотографии в сети. Девушка обратилась в полицию. В конце сентября молодого человека задержали.

В ходе судебного следствия вина 30-летнего Оразали А. в вымогательстве в особо крупном размере была полностью доказана. До последнего момента подсудимый надеялся на условный или незначительный срок. Однако, совершенное им тяжкое преступление, смягчение приговора не предусматривает.

После приговора осужденный судорожно плакал навзрыд, прося суд позаботиться о его семье, где он был единственным кормильцем. Однако судья сообщил, что подобное не входит в компетенцию судебных органов. Единственное на что Оразали А. имеет право, так это на апелляцию в течении 15 дней после получения копии приговора.

В правоохранительных органах отмечают, что это далеко не единичный случай, когда молодые женщины становятся жертвами вымогателей. В управление по борьбе с организованной преступностью ДВД области ранее с заявлением обратилась 28-летняя жительница Шымкента, сообщившая, что некий молодой человек, с которым она познакомилась через социальные сети, вымогает у нее деньги. Как оказалось при встрече новый знакомый сфотографировал девушку. Потом смонтировал ее фотографии, и стал шантажировать, угрожая опубликовать якобы ее «интимные» фото в интернете. Вымогатель требовал полтора миллиона тенге, и был задержан при передачи денег.