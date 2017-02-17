Родные погибшего на дороге Шымкента ребенка считают, что водитель может избежать реального наказания. Мама мальчиков, один из которых погиб, а второй получил серьезные увечья уверена, водителя, виноватого в трагедии, не осудят, сообщает 31.kz.

Киста в мозге, выбитые зубы и сломанная челюсть. С этим теперь придётся жить девятилетнему Денису Непрокину. Его вместе с младшим братом сбила машина. Четырехлетний малыш не выжил. А Денис, проведя девять дней в коме, очнулся. Вот только жизнь его круто изменилась, и мама не перестаёт плакать каждый день.

День аварии девятилетний Денис Непрокин совсем не помнит. После того, как мальчика сбила машина, он девять дней провел в коме. И вот, спустя месяц, весь в гипсе вернулся домой. Он не может сидеть и переворачиваться на бок. Каждое слово дается Денису с трудом: у него была сломана челюсть, выбиты зубы. О смерти своего младшего четырехлетнего брата узнал совсем недавно и, судя по всему, все еще не верит в произошедшее. С улыбкой вспоминает, как учил Кирилла читать.



Денис Непрокин, пострадавший в ДТП: «Сначала научил, как выглядят буквы, а потом научил читать…»

Трагедия произошла 14 января вечером. 28-летняя женщина с тремя детьми переходила дорогу. Младшего она несла на руках, двое старших, держась за руки, шли за ней. Авто на высокой скорости сбило детей, идущих позади матери. От сильнейшего удара черырехлетнего Кирилла откинуло почти на 30 метров, и он скончался на месте.

Мама Дениса свою фамилию называть не захотела. Слезы 28-летней женщине сдержать не удается. Горе от потери ребенка усугубляет еще и то, что у нее нет работы и дома. Семью приютили знакомые. Купить дорогостоящие препараты, которые прописали для Дениса, мать не может.



Яна, мать погибшего Кирилла Непрокина: » У Дениса киста в голове после ушиба. Киста двухсантиметровая — это очень большая. Эту кисту нужно лечить, Чтобы ее вылечить, препараты очень дорогие. Помимо кисты, у него субатрофия обоих полушарий, замирание клеток, если эти клетки также не разрабатывать, они просто умрут».

Родственники виновника смертельного ДТП — фельдшера скорой помощи — рассказывает бабушка Дениса Ольга Морозова, помогать в лечении ребенка согласились, но с условием: Яна должна простить водителя.



Ольга Морозова, бабушка погибшего Кирилла Непрокина: «Они просят, как она мне сказала, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Вот, вам нужна реабилитация, вот, вам не нужно, чтобы он сидел».

Родные погибшего Кирилла очень переживают, что виновник трагедии может избежать реального наказания, ведь по словам Яны, он даже не пытался притормозить, возможно, отвлекся. Юристы с сожалением признают: действительно, водители, совершившие ДТП со смертельным исходом, остаются безнаказанными.



Константин Антипин, адвокат: «Перед экспертом ставят вопросы, имел ли возможность человек, управляющий автомобилем, предотвратить ДТП. Если заключение экспертов говорит, что он имел такую возможность, тогда он считается виновным».

Сейчас 23-летний виновник трагедии находится под арестом и ждет суда. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 345 «Нарушение правил дорожного движения, эксплуатации транспортных средств». И, как рассказали полицейские, вину он свою признает.

Напомним, трагедия произошла 14 января 2017 года. Со слов очевидца, предоставившего в редакцию Otyrar.KZ видеозапись с места происшествия, женщина вышла на остановке «Аптека» из автобуса 44-го маршрута. У женщины на руках был маленький ребенок и рядом с ней еще двое детей. От наезда женщину с младенцем спасли доли секунд, удар пришелся на ее старших детей, следовавших за матерью на расстоянии шага. Один ребенок погиб на месте ДТП, второй находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Также, очевидцы говорят, что дорогу, по которой переходила семья, недавно отремонтировали, убрали светофор и еще не наносили разметку.