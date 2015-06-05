Здравствуйте, уважаемые жители города Шымкента! Мы снова решили поднять вопрос, почему у нас в городе до сих пор не открыли приют для бездомных животных, которые от холода, голода и издевательства «сволочей» погибают?! Три года назад мы поднимали этот вопрос и ходили к акиму города, также искали помощи у людей, но нам везде отказывали и считали эту идею бредовой.

Я думаю, если очень постараться, то мы можем помочь животным. Но на это нужны немалые деньги. Недавно мы узнали, что по государственной программе должны были давно построить приюты и содержать бездомных животных. Давайте все поможем нашим друзьям!

Автор: Инессе Горюнова.