Здравствуйте, уважаемые жители города Шымкента! Мы снова решили поднять вопрос, почему у нас в городе до сих пор не открыли приют для бездомных животных, которые от холода, голода и издевательства «сволочей» погибают?! Три года назад мы поднимали этот вопрос и ходили к акиму города, также искали помощи у людей, но нам везде отказывали и считали эту идею бредовой.
Я думаю, если очень постараться, то мы можем помочь животным. Но на это нужны немалые деньги. Недавно мы узнали, что по государственной программе должны были давно построить приюты и содержать бездомных животных. Давайте все поможем нашим друзьям!
Автор: Инессе Горюнова.
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4 Комментариев Включено "Приют для бездомных животных"
Я ЗА!!! Но где мы найдём деньги на содержание бездомных животных?
я тоже за!!!
Наверное,80% наших горожан вообще неадекватные к животному миру,им бы братьев меньших уничтожить и никаких проблем!Вот у меня дома уже практически мини-приют:7 кошек и 2 собаки.Вакцинация,стерилизация-всё бьёт по карману.К сожалению, многих подопечных «пристроить» в добрые руки не получилось.Хорошо,хоть в частном секторе живем. К радости моей клиника «Хатико» открылась, по разумной цене кошек кастрировала и стерилизовала. Был бы в городе приют,я бы лучше благотворительную помощь оказывала,а не у себя дома зверинец разводила,не то меня скоро вместе с ними выгонят»на вольные хлеба».
Куда можно здать котят?