В Шымкенте уже больше года действует фонд защиты бездомных животных «Вторая жизнь». Волонтеры каждый день спасают бездомных, голодных и израненных четвероногих. Несколько месяцев назад силами фонда был построен собачий приют и на сегодняшний день в нем проживает больше 40 собак…
Реклама
Отправить ответ
4 Комментариев Включено "В шымкентском приюте для бездомных живут сорок собак"
Информация не полная. Есть еще один фонд в городе «Пушистый ангел» созданный волонтерами. Там живут кошки. Также известен как «котейкин дом». Кстати волонтеры теже… Девченки фонда спасают усатых. Да вся информация в инстаграмме. Любой желающий может взять себе котейку к себе домой.
Да, Вы правы. Пока этот фонд на этапе регистрации.
в каком районе находится приют???
где находиться??