В шымкентском приюте для бездомных живут сорок собак

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В Шымкенте уже больше года действует фонд защиты бездомных животных «Вторая жизнь». Волонтеры каждый день спасают бездомных, голодных и израненных четвероногих. Несколько месяцев назад силами фонда был построен собачий приют и на сегодняшний день в нем проживает больше 40 собак…

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4 Комментариев Включено "В шымкентском приюте для бездомных живут сорок собак"

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Наргиза Хакимшикова

Информация не полная. Есть еще один фонд в городе «Пушистый ангел» созданный волонтерами. Там живут кошки. Также известен как «котейкин дом». Кстати волонтеры теже… Девченки фонда спасают усатых. Да вся информация в инстаграмме. Любой желающий может взять себе котейку к себе домой.

Голос ЗА50Голос ПРОТИВ Ответить
8 месяцев 8 дней назад
Эмилия

Да, Вы правы. Пока этот фонд на этапе регистрации.

Голос ЗА30Голос ПРОТИВ Ответить
8 месяцев 8 дней назад
аркадий

в каком районе находится приют???

Голос ЗА10Голос ПРОТИВ Ответить
8 месяцев 21 часов назад
ЗАРИНА

где находиться??

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
1 час 51 минут назад
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