В шымкентском приюте для бездомных живут сорок собак

В Шымкенте уже больше года действует фонд защиты бездомных животных «Вторая жизнь». Волонтеры каждый день спасают бездомных, голодных и израненных четвероногих. Несколько месяцев назад силами фонда был построен собачий приют и на сегодняшний день в нем проживает больше 40 собак…

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