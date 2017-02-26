Шымкентский нефтеперабатывающий завод запустит производство высококачественного бензина уже в июне. На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе завершается строительство установки изомеризации, сообщила служба по связи с общественностью КМГ-ПМ.

«Подходит к завершению строительство значимого участка в новой технологической линии переработки нефти ТОО «ПетроКазакстан Ойл Продактс» — установки изомеризации с блоком предварительной гидроочистки сырья. На сегодняшний день проект выполнен более чем на 95%. В том числе: разработано свыше 4500 чертежей (100%), на стройплощадку поставлено 147 из 149 единиц оборудования, смонтировано 142 единицы. Забетонировано 9344 кубометра фундаментов (92,2%), произведен 100% монтаж металлоконструкций, заканчивается монтаж трубопроводов (99,6%). При этом на завершающей стадии строительства находятся объекты общезаводского хозяйства для пуска изомеризации — выполнено более 84%», — говорится в сообщении.

Ввод эксплуатацию запланирован на июнь 2017 года. Установка изомеризации предназначена для выработки высокооктанового компонента бензинов экологических классов К4, К5, соответствующих Техническому регламенту Таможенного союза.