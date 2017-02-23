Скандал разгорается вокруг археологического музея в Отырарском районе

Археологический музей-заповедник в Отырарском районе не работает уже почти 5 лет. На капитальный ремонт из республиканского бюджета деньги выделили, ремонт сделали, но вот внутри музей не оформили, нет и готовых стендов для экспонатов. Нужный для туристов и местных жителей музей закрыт, и это несмотря на то, что в музее хранятся исторические артефакты которые являются ровесниками нашей эры.

Слухи о том, что музей в Отырарском районе не откроется никогда, ходят уже давно. По словам руководства музея, капитальный ремонт здания завершили, а вот экспозицию не собрали, на это нужны дополнительные средства. Экспонаты сейчас пылятся на полках и в запасниках, а между тем, среди них есть и такие, которым более двух тысяч лет.

Жанат Тастан, работник музея: «Вот смотрите, это ядро, его мы нашли на городище Отырар, здесь много экспонатов, которые рассказывают о битве за Отырар, они интересны туристам. А вот этот экспонат из пластилина, здесь изображена тоже битва за Отырар».

В другой части музея пусто. Место для экспозиций выделено, вот только ни стеллажей, ни самих экспонатов нет. Приготовить экспозицию, а это значит и изготовить, и собрать постаменты, разместить самые ценные из них под стекло — все это стоит больших денег. От безысходности, средства для завершения ремонта сотрудники музея начали искать сами.

Даулет Ашимов, директор Отырарского национального музея: «Капитальный ремонт закончили еще 2013 году, денег на создание экспозиций нет. К примеру, мы берем деньги из кассы отырского городища, других музеев, но все покрыть не можем. Теперь привлекаем инвесторов и неравнодушных жителей. А деньги на ремонт выделялись из республиканского бюджета».

Экспонаты, которые несут в себе историческую ценность, сейчас увидеть никто не может, а не показывать их — это одно и то же, что скрывать свою историю, говорят местные жители и историки.

Александр Грищенко, историк-археолог: «В археологическом музее Отырара представлены значимые артефакты, начиная с первых веков и по 18 век включительно. И, если музей будет закрыт, я считаю это проблема. В этом году ЭКСПО, ожидается посещение людьми Туркестана и Отырарского оазиса. »

Мы отправили запрос в министерство культуры Казахстана о том, когда же будет полностью завершен ремонт и музей вновь заработает. Но ответа пока не дождались. Возможно, грядущая выставка ЭКСПО-2017 и, как следствие, поток иностранных туристов, все же подвигнет чиновников от культуры обратить внимание на важнейший культурно-исторический объект Южно-Казахстанской области.