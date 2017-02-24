Тюркский мир готовится отметить празднование Наурыза в Туркестане ЮКО. Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев посетил со специальным рабочим визитом Туркестан, и ознакомился с ходом подготовительных работ к мероприятию «Туркестан — культурная столица тюркского мира».

Глава региона осмотрел площадь, где состоится празднование праздника Наурыз на международном уровне. Кроме того, побывал в городке ремесленников и в этноауле, где прибывших гостей ознакомят с обычаями и традициями казахского народа. Основной целью является проведение культурного мероприятия и общего праздника тюркского мира Наурыз на высоком международном уровне.

После этого аким области заслушал доклад рабочей группы, ответственной за организацию и проведение этого международного культурного события. Руководитель рабочей группы, заместитель акима области Уласбек Садибеков доложил о ходе выполненных работ, в рамках мероприятия «Туркестан — культурная столица тюркского мира».

«На сегодняшний день, общее количество гостей составляет 800 человек. В целом, как ожидается, в мероприятии примут участие порядка 4-5 тысяч человек. В рамках мероприятия 22 марта в МГТУ им. Х.А.Яссауи запланировано провести Международную научно-теоретическую конференцию «Туркестан и Тюркология». По итогам конференции будет издан специальный сборник», — сказал Уласбек Садибеков.

Глава региона призвал жителей Южно-Казахстанской области принять активное участие в масштабном мероприятии, и указал на необходимость сосредоточиться на ряде вопросов по подготовке к этому событию. А также поручил оформить и украсить улицы и территорию, где состоится празднование мероприятия, подготовить специалистов, знающих языки, для сопровождения гостей по историко-культурным достопримечательностям региона.

«Сначала этой почести удостоилась Астана, а теперь город Туркестан — колыбель тюркского мира. Это большая гордость для страны, тем более для Южного региона. Поэтому реализация запланированных работ на высоком уровне является нашей общей целью. В этот ответственный момент мы должны приложить все усилия и продемонстрировать тюркскому народу насколько казахский народ гостеприимный» — сказал Жансеит Туймебаев.

Наряду с этим, глава региона положительно оценил работу местных мастеров, разрабатывающих особенные модели национальных сувениров.

Подводя итоги совещания, глава региона поручил акимам районов и городов, начальникам областных управлений и различных ведомств, качественно и в срок исполнить все возложенные на них функции и задачи.

В целом, в рамках программы «Туркестан – культурная столица Тюркского мира» запланировано 42 культурных мероприятия. Из них, 14 организовывает МКО «ТЮРКСОЙ», 6 — Министерство культуры и спорта РК, а 21 мероприятие организует акимат Южно-Казахстанской области.

Стоит отметить, что, в городе Туркестан пройдут фестивали театра тюркоязычных народов, оперы, цирка, сатиры, танцев, традиционных культурных и анимационных фильмов. Наряду с этим, запланировано проведение айтыс акынов, форум женщин тюркоязычных стран, встречи с художниками, писателями и поэтами, фестиваль ремесленников рукоделия, конгресс редакторов литературных журналов.

Источник: пресс-служба акимата ЮКО