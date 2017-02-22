В Шымкенте презентовали трехязычный каталог «Товары Южного Казахстана»

В этих желтых справочниках информация сразу о 500 южно-казахстанских компаний в сфере пищевой, фармацевтической, машиностроительной и легкой промышленности, строительной индустрии и туризма. Контакты, адреса, сайты представлены сразу на трех языках — казахском, русском и английском.

Авторы каталога «Онтустик онимдери» — «Товары Южного Казахстана» считают, что книга будет интересна как потребителям, так и производителям, которые находятся в поиске новых партнеров для своего бизнеса. В бизнес-справочнике есть информация и о компании Telecom Trade. Она занимается поставкой телекоммуникационного технологического оборудования, подрядными работами и прокладкой оптоволокна. На рынке более 10 лет.

Нуржан Мамытов, генеральный директор Telecom-Trade: «Для предпринимателей важна информация. Если о производимой нами продукции, оказываемых услугах знают, это увеличивает наши возможности. Считаю, что, оказавшись в списке каталога, мы будем только в выигрыше. О нас узнают больше потенциальных клиентов и партнеров по бизнесу».

Отметим, что это уже второй справочник в ЮКО. Первый каталог включал информацию о 250 компаниях. Главная цель разработчиков проекта — поддержать отечественных товаропроизводителей всего Казахстана.

Аскар Абубакиров, директор Палаты Предпринимателей ЮКО: «»Немаловажное значение нами придается вопросам информационной поддержки местных предприятий. Выпуск данного каталога-это очередная мера такой поддержки. Выпуск «Онтустик онимдери» — «Товары Южного Казахстана» продиктован требованием времени, в издании сконцентрирована наиболее достоверная информация, чтобы каждый гражданин РК, а также инвестор смог ознакомится с отечественными товаропрозводителями. Размещение бизнесменов в каталоге бесплатно. Себестоимость каталога порядка от 2 тысячи тенге. Мы понимаем что спроавчник не для всех будет доступен у нас 3 миллионное население, порядка 175 тысяч предпринимателей. На сегодня распечатали от 2 до 5 тысяч экземпляров. Мы подумали что каталог должен быть в мобильном приложении».

Информация об электронной версии справочника под названием infomob: «Все предприниматели Казахстана на одной интернет-платформе»

Получить каталог предприниматели могут в филиалах Палаты предпринимателей. Справочники раздают бесплатно.