ЮКО: Толебийские фермеры, объединившись в кооперативы развивают птицеводство

Толебийские фермеры, объединившись в кооперативы развивают птицеводство. В ходе рабочей поездки в Толебийский район депутаты областного маслихата во главе с акимом области Ж. Туймебаевым ознакомились с реализацией государственных программ в регионе.

В первую очередь рабочая группа в сельском округе Киелитас ознакомилась с ходом строительных работ сельскохозяйственного производственного кооператива «Ленгер құс». В ближайшее время завершится строительство птицефабрики сельскохозяйственного кооператива, который насчитывает двадцать пять членов. По словам членов кооператива, за один килограмм мяса они будут получать субсидию в размере 80 тенге, а за килограмм корма 20 тенге.

Крестьяне отмечают, что при полном запуске проекта они планируют ежегодно производить около 200 тонн мяса птицы и реализовывать предприятию «Шымкент құс». Также, фермеры подчеркнули, что благодаря объединению в кооператив, 50 процентов средств, потраченных на приобретение оборудования субсидируются со стороны государства.

Наряду с этим, в ходе поездки глава региона посетил в городе Ленгер цехпо изготовлению мебели. Объем привлеченных инвестиций в предприятие, которое начало свою работу в прошлом году, составил 100 млн тенге. Товарищество ежемесячно изготавливает более 500 единиц мебели, а в прошлом году здесь изготовили более 6 тыс. стульев, за десять месяцев текущего года — около 6 500 стульев. На предприятии работают 50 человек. Сырье, необходимое для изготовления стульев, завозят из Петропавловска и Павлодара.

Помимо этого, в сельском округе Аккум аким области посетил и ознакомился с работой сельскохозяйственного производственного кооператива. Отметим, что производственный кооператив был профинансирован РИЦ «Оңтүстік» на сумму 53 млн. тенге и на такую же сумму финансовым центром «Қаз Агро».

В цехе по забою скота, который планирует производить и экспортировать около 75 тыс тонн мяса в год, ежедневно способен забивать 100 голов крупного рогатого скота. Здесь работой обеспечены 25 человек. В целях реализации мяса на зарубежных рынках ведутся переговоры с рядом стран.

Также аким области побывал в священном месте «Ғайып Ерен Қырық Шілтен», где ознакомился с работой благотворительного фонда. Председатель созданного в 1993 году благотворительного фонда «Ғайып Ерен Қырық Шілтен» Мухтар Накыпбеков отметил, что ежегодно священное место посещают около 2,5 тыс. человек. Кроме того, с целью создания удобных условий для туристов здесь ведется строительство гостиницы на 100 мест, а в малом музее туристам рассказывают о казахских традициях и обычаях.

Завершая поездку по району, аким области положительно оценил проводимую работу и подчеркнул, что эти результаты достигнуты благодаря новым направлениям в различных сферах.

На сегодняшний день, в рамках поддержки Правительства на основе поручений Главы государства, многие крестьянские хозяйства и производственные места развили свое дело. Благодаря субсидиям, выделяемым со стороны государства, цена за голову крупнорогатого скота, которая сдается в пункт по забою скота значительно выше, чем на рынках региона. Также глава региона Ж. Туймебаев отметил, что повышается уровень благосостояния жителей нашей страны. В связи с этим, он поручил акиму района продолжить работы в данном направлении.

Пресс-служба акима ЮКО