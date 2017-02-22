В ЮКО сохраняется опасность схода лавин. Штормовое предупреждение распространила оперативная служба департамента по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области.

«В связи с большой высотой снежного покрова и оттепелью в период 22-24 февраля в горных районах Южно-Казахстанской области сохраняется опасность схода снежных лавин», — говорится в официальном сообщении.

Согласно прогнозу РГП «Казгидромет», атмосферные фронты, вызывавшие метели и сильный ветер в северных областях Казахстана, смещаются на Западную Сибирь. В тыл им распространяется антициклон, под влиянием которого, в большинстве областей республики, на короткий срок установится малооблачная погода без осадков.

Следом, очередная фронтальная система, уже в ближайшие сутки вызовет осадки, туман, гололёд на западе Казахстана, а 25 февраля атмосферные фронты достигнут северных областей. При этом температура воздуха сохранится выше климатической нормы на 5-13ºС.

На южные области республики будут смещаться фронты с юга Каспия, и также 25 февраля здесь ожидаются осадки – дождь, мокрый снег, туман и гололёд. Такая погода особенно опасна в горах и на горных перевалах.

«Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах!» — предупреждают чсники.