На шымкентском НПЗ раньше срока завершен капитальный ремонт

27 апреля 2017 года на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе завершились все работы, запланированные на период проведения капитального ремонта, с опережением на четверо суток графика планово-предупредительного ремонта, утвержденного Министерством энергетики РК.

В рамках капитального ремонта в целях обеспечения бесперебойной и безаварийной работы было проведено техническое освидетельствование и ремонт технологического оборудования, трубопроводов, производственных печей, насосно-компрессорного узла, кабельных сетей, электрооборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики основных и вспомогательных установок.

Кроме того, проведены мероприятия по интеграции нового крупного технологического объекта – установки изомеризации, построенного в рамках проекта модернизации завода, в действующие технологические линии.

В настоящее время, в соответствии с технологией производства и правилами безопасности, ведутся работы по поэтапному пуску технологических установок завода с последующей выработкой товарной продукции.

Напомним, 31 марта 2017 года на ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» подписаны акты по механическому завершению строительно-монтажных работ на установке изомеризации легких бензиновых фракций с блоком предварительной гидроочистки сырья. На этом объекте проводятся пусконаладочные работы, которые завершатся к июлю текущего года запуском установки изомеризации, позволяющей получать высокооктановые бензины экологического класса К4, К5 с увеличением их производства на 460 тыс. тонн в год.

Также на ШНПЗ активными темпами ведутся работы в рамках второго этапа проекта модернизации, который направлен на увеличение мощности завода с 5,25 млн. до 6 млн. тонн нефти в год и глубины ее переработки, сообщили в службе по связи с общественностью ТОО «ПКОП».