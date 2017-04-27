Стало известно, сколько получат в Шымкенте участники ВОВ и труженики тыла к 9 Мая. Размеры единовременной помощи к празднику Великой Победы озвучили в центре занятости и социальных программ города.

На сегодняшний день участников и инвалидов Великой Отечественной войны в Шымкенте осталось 105 человека. По информации областного совета ветеранов, в общем по ЮКО участников войны — 235. Каждый из них получит к празднику 100 МРП, это 226900 тенге. С 1 января 2017 года МРП равен 2269 тенге.

Каждому пенсионеру, имеющему статус труженика тыла к 9 Мая положена праздничная выплата в размере 5 МРП — 11345 тенге. В Шымкенте «тыловиков» около 5700, в целом по области — 19357 тружеников тыла.

Никаких документов на получение праздничного пособия пенсионерам предоставлять не нужно!