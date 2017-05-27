На сколько повысят пенсии и пособия с 1 июля 2017 года?

Мажилис парламента Казахстана одобрил проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения».

По словам министра труда и социальной защиты населения Тамары Дуйсеновой, представленный проект закона подготовлен во исполнение поручений президента. Законопроектом предусмотрено внесение ряда изменений в пенсионное законодательство.

«Согласно поручениям главы государства, данным в нынешнем Послании, размеры пенсий будут повышены три раза. На первом этапе, то есть с 1 января 2017 года, размеры солидарных пенсий повышены на 9 процентов, базовой пенсии – на 7 процентов. На втором этапе, с 1 июля 2017 года, будут повышены размеры как солидарной, так и базовой пенсии: солидарной на 11 процентов, а базовой на 13 процентов. В итоге обеспечивается повышение размеров пенсий до 20 процентов с 1 июля 2017 года по сравнению с размером пенсий 2016 года. Размер минимальной пенсии составит 40 тысяч 950 тенге. Это повышение касается всех пенсионеров, то есть более двух миллионов человек», – сообщила Тамара Дуйсенова на пленарном заседании Мажилиса парламента.

По ее словам, также с 1 июля 2017 года предусмотрено повышение максимального размера дохода, принимаемого для назначения пенсий по возрасту, с 41 до 46 МРП. Это предлагается для обеспечения сопоставимости в размерах пенсий, назначенных в первом полугодии 2017 года, с учетом повышения до 11 процентов и пенсий, назначенных во втором полугодии текущего года.

«Третий этап повышения будет проводиться с 1 июля 2018 года. Он будет связан с изменениями методики назначения базовой пенсии. Сегодня базовая пенсия назначается лицам, достигшим пенсионного возраста, в одинаковом размере. В соответствии с новыми подходами она будет назначаться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе, в которую входит трудовой стаж до 1998 года и период пенсионных отчислений в накопительную пенсионную систему после 1998 года», – добавила министр труда и соцзащиты населения.

Базовая пенсия, по ее словам, будет пересчитываться для всех состоявшихся пенсионеров исходя из трудового стажа до 1998 года, то есть предоставление пенсионерами дополнительных документов о стаже не требуется. Также в стаж участия входит период отчислений в накопительную пенсионную систему, при этом предоставление каких-либо дополнительных справок также не будет требоваться, так как эта информация имеется в едином учетном информационном центре развития трудовых ресурсов.

«С учетом изменений методики определения прожиточного минимума и повышения размера пенсий в текущем году до 20 процентов, законопроектом предлагается увеличить минимальный размер базовой пенсии с 50 до 54 процентов от величины прожиточного минимума. Таким образом, размер базовой пенсии составит с 1 июля 2018 года, если у граждан трудовой стаж и период отчислений не более десяти лет, то 54 процента от прожиточного минимума, 20 лет – 74 процента. Более 33 лет – 100 процентов», – рассказала Дуйсенова.

Как отметила министр, граждане, имеющие большой трудовой стаж и период отчислений в пенсионную систему, будут получать большую пенсию. Ожидается, что из двух миллионов пенсионеров с 1 июля 2018 года 45 процентов будут получать свыше 74 процентов от прожиточного минимума, а 45 процентов будут получать 100 процентов от прожиточного минимума, или в два раза больше базовой пенсии на сегодня.

«Кроме того, как вы знаете, с 2018 года предусматривалось внедрение условно-накопительного компонента пенсионной системы за счет уплаты обязательных пенсионных взносов работодателей в размере 5 процентов от доходов работников. Принимая во внимание сложившуюся экономическую ситуацию, законопроектом предусматривается перенос сроков внедрения обязательных пенсионных взносов работодателей с 2018 на 2020 год», – рассказала глава ведомства.

Также в рамках законопроекта предлагается ряд уточняющих норм, направленных на предоставление лицам, имеющим одновременно право на несколько выплат, возможности выбора одной из них.

«Еще одно – в проекте закона предусмотрен ряд мер, направленных на господдержку семей, имеющих детей. Первое, предусмотрено повысить на 20 процентов размер единовременного пособия на рождение ребенка. Так, размер пособия на рождение первого, второго и третьего ребенка будет повышен с 31 до 38 МРП. На рождение четвертого ребенка и более – с 52 до 63 МРП. Если учесть, что в стране рождается ежегодно около 400 тысяч детей, то свыше 300 тысяч семей получат пособия в повышенных размерах», – сказала Дуйсенова.

По ее словам, ведомство также ищет пути для оптимизации процесса назначения пособий, выплачиваемых родителям детей-инвалидов.

«Теперь они при прохождении медико-социальной экспертизы, помимо услуг установления инвалидности, могут подать заявление на назначение пособий воспитывающему ребенка-инвалида. На реализацию законопроекта при уточнении республиканского бюджета в 2017 году дополнительно предусмотрено 81,6 миллиарда тенге», – резюмировала министр.

Размер минимальной пенсии с 1 июля 2017 года составит

45 тысяч 711 тенге.

С 1 июля 2017 года в Казахстане будут повышены размеры как солидарной, так и базовой пенсии: солидарной на 11%, а базовой на 13%.