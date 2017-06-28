Аким ЮКО подверг критике акимов районов, не проконтролировавших строительные работы

Акимы районов и городов, должны контролировать своевременный срок эксплуатации социальных объектов. Данное поручение будет реализовывать группа инспекторов аппарата акима области.

Об этом сообщил аким области Жансеит Туймебаев на заседании по исполнению программы «Нурлы жол». Такое решение глава региона принял в соответствии с докладом, зачитанным руководителем управления строительства Куттыбеком Жамашевым по допущенным ошибкам в строительстве школ Казыгуртского, Сайрамского, Шардаринского районов и города Шымкент.

По информации руководителя управления в Казыгуртском районе насчитывается задержка строительства двух школ на 300 мест, а в четырех учреждениях образования Сайрамского района не соблюдены строительные нормы. Аналогичная ситуация сложилась в одной из школ Шардары и двух учебных заведениях Шымкента.

Ознакомившись со сложившимся обстоятельством, аким области подверг критике работу акимов районов и городов, допустивших эти ошибки. Кроме того, сделал замечание тем руководителям, которые видят основную причину ошибок в деятельности подрядных организаций.

«Вы нашли все недостатки только тогда, когда работа уже закончена. Необходимо своевременно выявлять такие погрешности и пересматривать лицензии тех строительных фирм, которые порождают такие проблемы. Если работа будет также продолжаться, то из-за вашей безответственности в будущем вашему районе не будут выданы новые строительные объекты. Строительство одной школы в районе — большая радость для жителей и детей того района. Все недостатки, возникающие из-за вашей беспечности не должны причинять вред населению», — сказал аким области.

Вместе с тем, глава региона на собрании поручил обеспечить качественное и своевременное проведение строительных работ объектов по программе «Нурлы жол», организовать 2-х и 3-х сменную строительную работу по отстающим объектам, а также рассмотреть дисциплинарную ответственность ответственных работников, ослабивших контроль за качеством проведённой работы.

Пресс-служба акима ЮКО