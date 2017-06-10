Как я провел шопинг в «Изуми»

Как поется в известной песне, вот и лето пришло… Красиво выглядеть хотят не только представительницы прекрасного пола, но и мужчины тоже. Я решил пройтись по магазину «Изуми» и выбрать одежду на это лето.

Как оказалось, нам могут подобрать не только одежду, но даже создать определенный образ, т.е. лук (look), на современном молодежном сленге. Прежде чем доверить себя мастерам «Изуми», я решил узнать цену на одежду.

На ценники я смотрел с осторожностью, но все же, внимательно их изучив, я понял, что моя зарплата позволяет приобрести одежду марки «Carducci» и «Simoni». Теперь осталось самое сложное — нужно создать образ.

Пока мне подбирали одежду, я решил узнать, почему всех так и тянет приодеться в «Изуми». Для себя я сделал вывод: здесь большой выбор одежды на все сезоны и, что самое интересное — это ценовая политика, которая не меняется, несмотря на кризис и девальвацию.

«У нас большой выбор одежды и, нужно отметить, что мы работаем в сети IZUMY уже 16 лет, у нас уже есть свои клиенты, каждый из которых нам дорог. И еще, мы хотим представить не только летнюю, но и коллекцию осень-зима, а скоро будет весна-лето 2018», — говорит Огуз Огур Вейсел, топ-менеджер бренда «Carducci» и «Simoni».

После 15-ти минут, опытный мастер подобрал мне несколько образов или как сейчас модно говорить «лук номер один» — футболка зеленого цвета, слаксы светло-желтого и макасы. На вопрос, почему именно такой образ, мне уверенно дизайнеры отвечают, мол яркие цвета в этом году в тренде и мне к лицу.

«В этом сезоне очень модны светлые тона, главное, чтобы человек выглядел ярко. У нас есть все виды одежды. К примеру, Carducci больше подойдет для молодых людей, а Simoni — людям чуть постарше», — говорит дизайнер бренда «Carducci» и «Simoni» Озун Усман.

Ну что же, пришло время оплачивать покупку, общая сумма за слаксы, футболку и макасы не составила более 30 тысяч, зато я одет в стильную одежду. Подтверждение тому — мой новый летний лук.

Если вы решили провести мужской супер-шопинг, то советую вам присмотреться к IZUMY, вы попадете на скидки. Магазины «Изуми» находятся на «Нурсате», ул. Аскарова и Момышулы.

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