Молодой водитель легковой автомашины Mercedes насмерть сбил трёх коров

Вечером, 25 июня, около девяти часов вечера на трассе Ленгер — Шымкент автомашина Mercedes-Benz, под управлением молодого водителя, сбила трёх животных — коров, переходивших дорогу.

Происшествие случилось почти на закате и водитель, ослеплённый солнцем, вероятней всего не увидел пересекавших дорогу животных. К счастью, водитель не пострадал, но автомобиль получил серьезный ущерб. Также, погибли животные.

На место происшествия приехали сотрудники местной полицейской службы и врачи Скорой помощи. Но медицинской помощи никому не потребовалось. Подробности выясняют сотрудники МПС Енбекшинского района г. Шымкент.⁠⁠⁠⁠

Данияр Худайбергенов