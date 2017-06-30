Тело малышки, пропавшей в Шымкенте 25 июня, обнаружили водолазы

Тело малышки, пропавшей в Шымкенте почти неделю назад, обнаружили водолазы в канале Карасу. Трехлетнюю девочку искали пять суток. Ее шестилетний брат сообщил, что сестренка упала в воду.

С 25 по 29 июня 2017 года проводились поиски предположительно утонувшего ребенка. И только 29 июня 2017 года в 10 часов 30 минут, в результате поисково-водолазных работ на канале Карасу по улице Ермек ата 10 спасателей оперативно-спасательного отряда ДЧС ЮКО нашли и извлекли из воды тело девочки 2014 года рождения, сообщили в группе языков и информации ДЧС ЮКО.