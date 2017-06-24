Ужесточать требования к студентам-медикам предлагает министр здравоохранения

Оценивать знания студентов-медиков будут не только по окончании вузов, но и на этапе обучения, сообщает informburo.

После второго-третьего курсов в медицинских вузах должен быть массовый отсев. Об этом заявил министр здравоохранения Елжан Биртанов. Глава ведомства объяснил, что на них тратится немало государственных денег, и нет смысла столько лет зря обучать нерадивых студентов.

«Мы планируем проводить внешнюю независимую оценку не только выпускников вузов, когда они завершают обучение, но и на этапе обучения. После первого-второго курсов должен быть массовый отсев будущих врачей. Это международная практика, поскольку чем дольше студент учится, тем больше в него денег вкладывается государством. Соответственно, нужно заранее их отсеивать, а не тогда, когда они уже на выходе, спустя шесть-семь лет, пытаются свой диплом получить», – заявил министр.

В этом направлении идёт разработка новых нормативных документов. Елжан Биртанов прокомментировал вчерашний случай забастовки иностранных студентов в Алматы.

20 июня иностранные студенты КазНМУ имени Асфендиярова устроили акцию протеста у ректората медицинского университета, требуя поставить им объективные оценки по предмету «Анатомия». Более 60 студентов из Индии и Иордании выступили с лозунгами «За справедливость», «Требуем справедливых оценок».

«Комиссия из числа сотрудников министерства в тот же день выехала. Действительно есть подтверждённые факты, что большинство из них имеют неудовлетворительные оценки, они не могут учиться – как на английском языке, так и на русском, и казахском языках. Путём создания ажиотажа они пытаются давить. Надо понимать, что допуск к пациенту должен быть очень жёсткий, и лишь оценка знаний является пропуском. Независимо от того, наш это студент или иностранный, мы будем требования к студентам ужесточать», – заявил глава Минздрава.