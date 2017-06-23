В чем главная проблема инвалидов ЮКО

Есть одно радикальное средство от нытья. Спросите, какого такого нытья? А такого, когда ты, относительно здоровый, хочешь поплакаться кому-нибудь в жилетку на тему «Как же задолбала эта жизнь – жара, пробки, безденежье, ссоры…»

Средство от этого «плача Ярославны» – в периодическом «вспоминании» о том, что если не миллионы, то сотни тысяч людей были бы рады оказаться на вашем нынешнем месте. Помните забавную статистику: «Если сегодня с утра вы проснулись здоровым, вы счастливее, чем один миллион человек, которые не доживут до следующей недели. Если вы никогда не переживали войну, одиночество тюремного заключения, агонию пыток или голод, вы счастливее, чем 500 миллионов человек в этом мире. Если в вашем холодильнике есть еда, вы одеты, у вас есть крыша над головой и постель, вы богаче, чем 75% людей в этом мире. Если у вас есть счет в банке, деньги в кошельке и немного мелочи в копилке, вы принадлежите к 8% обеспеченных людей в этом мире. Если вы читаете этот текст, вы благословлены вдвойне, потому что, во-первых, вы не принадлежите к миллиарду людей, которые не умеют читать и, во-вторых, у вас есть возможность купить газету (или компьютер)».

И еще пара цифр. Совсем не радостных. В Южно-Казахстанской области на начало лета-2017 числится 117 тысяч инвалидов, из них 27 тысяч – жители Шымкента. Это совсем немало, это же целая армия. У каждого из них – своя беда-своя судьба.

Некоторые работают. Все они – получатели социальных выплат, в этом смысле не брошены государством, поддерживаются им. И почти все они, за редким исключением, разобщены. А вот это не есть хорошо. Одиночество само по себе – штука тяжкая, порой просто страшная. Вынужденное одиночество, по причине болезни – в особенности. Где брать силы, чтоб совсем не пасть духом, что противопоставить горестным думам? К счастью, в мире немало примеров того, как люди, будучи инвалидами, сумели подняться над обстоятельствами, вопреки им стали образцами самореализации, успешности. Секрет здесь один – это люди сильные духом. А дух все-таки можно тренировать, «натаскивать», воспитывая в «хозяине» желание жить, причем – качественно, осмысленно, достойно.

Вопрос в том: где инвалидам реализовать свое право на общение, где та платформа, трибуна, с которой они могли бы заявлять о своих правах, чаяниях, надеждах? Ведь до сих пор большинство инвалидов попросту исключены из равноправного участия в жизни общества. Их очень редко можно увидеть на наших улицах. И все потому, что для них окружающая жизнь – это сплошные барьеры: физические, социально-экономические, поведенческие, административные. Да, отношение общества к таким людям меняется. Не так быстро, как хотелось бы, и все-таки.

В 1981 году была принята Всемирная программа действий в отношении инвалидов – первый документ, в котором сформулированы принципы отношения к этой категории граждан. В 1992 году Генеральной Ассамблеей ООН был провозглашен Международный день людей с ограниченными возможностями, он отмечается 3 декабря. Нашим инвалидам надо почаще рассказывать об их звездных коллегах по несчастью. Это вдохновляет. Из старых советских примеров – писатель Николай Островский, летчик Алексей Маресьев, поэт Эдуард Асадов, актер Зиновий Гердт…

У современных дней свои примеры, пожалуйста, вот они. Стивен Хокинг. Уверена, имя этого английского физика-теоретика, создателя и руководителя Центра теоретической космологии в Кембриджском университете, сегодня знакомо почти каждому. Ученый парализован – большую часть своей жизни он страдает рассеянным склерозом. Хокинг общается с помощью синтезатора речи.

Еще пример. Андреа Бочелли. Итальянский певец, тенор. Слепой. Этот факт нисколько не мешает его активной творческой жизни. Совсем недавно – 8 июня прошли его гастроли в Ташкенте, выступал певец и на астанинской сцене.

Третий пример – Ник Вуйчич, родившийся с редким наследственным заболеванием – синдромом Тетра-Амелия. Оно привело к отсутствию четырех конечностей. Когда ему было 10 лет, он пытался утопиться в ванне – не хотел доставлять близким неудобств. Сегодня Ник – один из самых известных мотивационных спикеров в мире, имеет красавицу-жену и двух абсолютно здоровых сыновей. Одним своим существованием он дает надежду на «нормальную» жизнь миллионам людей в мире. По словам Ника, его миссия – помочь людям найти свой путь в жизни. В марте 2015 года, выступая в стенах Общественной палаты РФ, Ник Вучич призвал: «Все начинается с мечты! Да, не каждая мечта сбывается. Но я видел множество людей, которые достигали своих целей… Поэтому мечтайте. И мечтайте по-крупному».

Есть примеры из нашей действительности – чемпионами XV летних паралимпийских игр Рио стали две казахстанские спортсменки – Зульфия Габидуллина и Раушан Койшыбаева. Пловчиха Зульфия Габидуллина завоевала «золото» на дистанции 100 метров вольным стилем и принесла суверенному Казахстану первую медаль Паралимпиады. Серебряным призером Игр стала пауэрлифтер Раушан Койшыбаева (в весовой категории до 67 килограммов).

Елы-палы… Если наших инвалидов так по-умному, корректно мотивировать, они ведь не только о своих хворях позабудут, они же жить лучше начнут! Природа, обделяя в одном, обязательно приумножает в другом. Их тоже надо научить мечтать по-крупному! А долг общества, государства – создать условия для этого. Да, у них очень много проблем – едва ли не главная из них – проблема общения, социализация в общество. Как бы общество не отмахивалось от них, кто-то должен помочь в решении их проблем.

На телеканале «Отырар» уже три месяца с успехом идут еженедельные программы «Ерекше жандар» и «Фактор риска», адресованные людям с ограниченными возможностями. Они транслируются в разное время суток, с повторами и сурдопереводом. Программы состоят из нескольких блоков, которые выходят сначала отдельно, затем – большая итоговая. Главными героями, а порой и ведущими этих передач стали сами инвалиды, причем, не только из нашей области, но и со всей республики и даже мира. Круг тем – неисчерпаемый. Плюс консультации, советы, разъяснения.

Отклики зрителей говорят о том, что таких телепередач, статей в газетах и на сайте должно быть больше. И не только поднимающих проблемы, но и позитивных, вдохновляющих. Эти программы мы делаем на свои, в общем-то скромные средства. Необходима поддержка государства, спонсоров, неравнодушных людей, словом, деятельное участие. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы люди с ограниченными возможностями, среди которых наши соседи, друзья, родные, просто земляки, не чувствовали себя ущербными, обделенными. Кто знает, может мы завтра сами окажемся в их числе… От рождения мы имеем равные доли на счастье, любовь, успешность. Надо чаще вспоминать об этом.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА