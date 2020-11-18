Количество получателей пенсий и пособий по г. Шымкенту составляет более 280 тысяч.

За 9 месяцев назначено и пересмотрено свыше 91 тысячи выплат. Об итогах первичного выхода на инвалидность и по повторному освидетельствованию рассказали представители департамента Комитета труда, соцзащиты и миграции по г. Шымкенту.

«Из 14 видов оказываемых госуслуг 13 осуществляется в электронном формате. Назначение пенсий и пособий осуществляется по нормативно-правовым актам РК. Нарушений сроков оказания госуслуг не имеется», — говорят с департаменте.

В городе-миллионнике свыше 36 тысяч инвалидов, это, в процентом соотношении, 3,46%. По итогам 9 месяцев отделами МСЭ впервые освидетельствованы 2113 человек, из них первично признаны инвалидами 2036. По повторному освидетельствованию — повторно освидетельствовано 5008 человек, из них повторно признаны инвалидами 4251 человек, реабилитированы 319.

Сотрудниками департамента проведены плановые и внеплановые проверки по обеспечению доступа граждан с ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры. По итогам проверок оштрафованы 16 учреждений на общую сумму 1 млн 714 тысяч тенге.

Шынар Оразова