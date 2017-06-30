В Шымкенте открывается муниципальная собачья площадка

В Шымкенте появилась первая обустроенная площадка для выгула домашних питомцев. Расположена она в мкр. «Карасу» неподалеку от «Аллеи семьи».

Открыта она была еще два года назад, но там не были созданы условия для полноценного выгула собак, не было тренажеров для дрессировки. Потому-то и было принято решение обустроить ее должным образом.

Все работы по благоустройству площадки выполнила подрядная организация ТОО «Нуржан-2000». Общая площадь объекта – 25 соток. За месяц здесь полностью очистили территорию от кустов, проложили аккуратные газоны, установили элементы для дрессировки, а также скамейки и урны.А через неделю здесь подрастет симпатичный газон. Всю территорию огородили забором. На территории много деревьев, а вдоль нее протекает река. А это значит, и собаки и их владельцы не будут страдать от жары.

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Владельцы собак уже оценили площадку по достоинству. Эльвира Укасова внимательно следила за ходом работ и ждала открытия площадки.

«Если бы вы видели, как здесь раньше было – сплошные заросли. Мы своих собак в них теряли. Территория не была огорожена, мы, как могли сами ее отгораживали. А сейчас – просто радость. Спасибо акимату Шымкента за такой подарок для нас и наших питомцев», — говорит она.

Напомним, согласно закону, местные исполнительные органы должны организовать площадки для выгула собак. В акимате Шымкента надеются, что эта первая площадка придется по вкусу как домашним питомцам, так и их хозяевам.

Саида Турсуметова