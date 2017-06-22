В Шымкенте можно проверить продукты на ГМО

В Шымкенте можно проверить пищевую продукцию на генную модификацию. Лаборатория по определению продуктов ГМ открыта на базе национального центра экспертизы. Новая услуга поможет обезопасить стол южноказахстанцев и сохранить здоровье подрастающего поколения.

Генная инженерия помогла поднять урожайность на полях и улучшить вкусовые качества многих продуктов, но зачастую за счёт здоровья потребителей. По существующим с 2004 года международным соглашениям, концентрация ГМО продуктов в пище не должна превышать девяти десятых процента. Превышение предельно допустимой нормы может нанести непоправимый вред здоровью. Теперь же те, кто сомневаются насколько безвредны продукты в холодильнике, могут проверить их в лабораторных условиях.

Меруерт Серикбаева, руководитель отдела Департамента по защите прав потребителей ЮКО: «На сегодня мы уже отобрали 52 пробы на ГМО, положительных результатов не было. В основном для исследования берутся такие продукты как соя, сухое соевое молоко, концентрированные продукты, консервы кукурузные, рисовые каши, а также каши быстрого приготовления».

При помощи новой аппаратуры лаборатории национального центра экспертизы, можно проверить не только концентрацию генномодифицированных продуктов, но и присутствие в пище посторонних добавок, не отражённых в этикетках. Например наличие свинины или конины в колбасе. Определение концентрации ГМО продуктов проводится на уровне ДНК.

Гульмира Бабаханова, врач-бактериолог лаборатории национального центра экспертизы: «Определение ГМО состоит из трёх этапов: первый — выделение ДНК, второй — выделение субстанции, третий — интерпретация».

Как считают специалисты санитарно-эпидемиологического надзора, новая услуга лаборатории центра станет очень востребованной в нашей области, где сельское хозяйство занимает одну из главных ниш экономики. А заодно и поможет сделать более полезными продукты на наших столах.

Данияр Худайбергенов