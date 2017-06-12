В Шымкенте в списке нелегальных потребителей газа оказались кафе и детский сад

В списке нелегальных абонентов не только обычные жители Шымкента, но и предприятия, от которых зависит жизнь взрослых и детей. Кто подключал дошкольное учреждение и точку общепита к газоснабжению — неизвестно.

Газовики решили не просто отключить самовольных абонентов газоснабжения, но сделать все, что от них зависит, чтобы защитить жизни людей от опасности. В городе продолжается акция по отключению нелегальных абонентов к газоснабжению.

Когда Гульназ Касымбекова в очередной раз получила уведомление, что она несанкционированный абонент, сразу пришла в компанию «КазТрансГаз-Аймак». Женщина говорит, что несколько раз платила подрядчику, чтобы он, наконец, оформил документы для газификации ее дома, но до сих пор это не сделано.

«Я и штрафы платила. И каждый раз мой подрядчик — компания «Нурпромстрой» обещает все сделать, — рассказывает Гульназ, — Только с 2014 года, как мне провели газификацию, никаких документов у меня так и нет. Вот я и пришла к газовикам, узнать, что мне теперь делать дальше, чтобы у меня газ не отключили…»

В Шымкенте таких нелегальных абонентов более трех тысяч, говорят специалисты. И каждый из них, пользуясь газовыми приборами каждый день подвергает себя и своих домочадцев риску. Но помимо простых жителей нелегально к газопроводам подключаются и различные объекты. Например, этот, в который каждый день приходят посетители.

Алсу Аглиулина, главный специалист службы сбыта и режима газоснабжения: «После выдачи уведомлений владельцы этой точки не посчитали нужным прийти и оформить все документы как положено. А потому, сегодня их отключают от газоснабжения».

Но еще страшнее, когда каждый день опасности подвергаются дети. Этот детский сад уже отрезали от газоснабжения. Причина та же – объект был подключен к газу без ведома газовиков. И, не смотря на это, окольными путями вновь подключился. Теперь с владельцем будут разбираться в суде.

Больше всего обеспокоенность газовиков вызывает не только хищение газа, но и опасность, таких вот нелегальных подключений.

На предприятии еще раз напоминают – абонентам, получившим уведомления о необходимости пройти процедуру легализации нужно прийти на комиссию и оформиться в базе как надо. Это избавит их от доначислений, штрафных санкций и необходимости оплаты повторного подключения к газопроводу.