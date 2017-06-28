В ЮКО в течение 5 лет качественной питьевой водой будут обеспечены около 700 тысяч человек

В ближайшие 5 лет вопрос обеспечения качественной питьевой водой около 700 тысяч человек Казыгуртского, Сарыагашского и Мактааральского районов Южно-Казахстанской области полностью найдет свое решение. Местные власти решили окончательно решить данный вопрос путем использования реки Угам в качестве питьевой воды.

С этой целью 15 февраля текущего года была проведена совместная встреча рабочей группы по вопросам улучшения двустороннего сотрудничества между представителями Правительства Казахстана и Узбекистана.

На данном заседании было рассмотрено и решено изменить направление воды реки Угам до 3-3,5 квадратных метров в секунду. Для этого необходимо провести работы по водоотведению посредством проведения трубопроводов через реку Угам в Казыгуртском районе.

«При положительном завершении переговоров, появится возможность окончательного решения вышеуказанной проблемы», — сказал руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Маргулан Марайым.

Большая часть реки Угам находится на территории Республики Казахстан и относится к трансграничной реке, в связи с тем, что частично расположена в соседней Республике Узбекистан.

Сегодня в области проводятся работы по определению запасов подземных вод. В целом, 383 населенных пункта требуют определения запасов воды, из них на сегодня в 244 завершены поисково-разведочные работы.

Планируется, что в 2017 году будут проведены соответствующие работы в 34 населенных пунктах, в 2019 году в оставшихся 105-ти. Для этого направлено 1,6 млрд. тенге. Вместе с этим, в нынешнем году проводятся работы по обеспечению 10-ти новых населенных пунктов централизованным водоснабжением.

В результате количество населенных пунктов, охваченных питьевой водой достигнет 628. Это в свою очередь повысит уровень занятости населения в регионе на 74,4%.

В целом, на 2020 год запланировано провести систему питьевого водоснабжения в 702 населенных пункта, а также довести уровень занятости населения на 83,2%.

В этой связи, будет уделяться особое внимание бесперебойному обеспечению населения чистой питьевой водой.

Пресс-служба акима ЮКО