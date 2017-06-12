За купание в неположенных местах шымкентцев будут штрафовать. Водоемы города, не предназначенные для купания, манят жителей Шымкента, как магнит. Горожан не пугает даже количество утонувших, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Бахром Абдуллаев. А не присматривать за детьми отдельные семьи считают нормой жизни.

Сотрудники Аль-Фарабийского районного акимата совместно со спасателями вышли в специализированный рейд. Специалисты проверили предназначенные для отдыха горожан территории около рек и водоемов, а так же побывали на «диких пляжах», где купаться можно только с огромным риском дли жизни.

Возле главной водной артерии Шымкента — реки Кошкарата — традиционно многолюдно. Горожане купаются здесь круглый год. И если в холодное время года в Кошкарате плещутся исключительно «моржи», то в жару количество отдыхающих заметно увеличивается.

Мест для отдыха тут более чем достаточно, говорят представители Аль-Фарабийского акимата. Но не мало и опасных. В ходе рейда спасатели разъясняют горожанами, что купаться на Кошкарате можно не везде. Последние десятилетия река стала чем-то вроде мусорной свалки. В неё нерадивые горожане сбрасывают бытовые отходы.

Арман Сапарбеков, главный инженер УЧС Шымкента: «Помимо разъяснительных бесед мы раздали детям и взрослым брошюры, в которых сказано как правильно вести себя на водоемах…»

Купальный сезон в Шымкенте длится почти пять месяцев – с апреля по сентябрь. Едва ли не каждую неделю спасатели фиксируют очередной несчастный случай на воде.

С начала года в Южном Казахстане зарегистрировано 20 летальных случаев, 13 из погибших — несовершеннолетние. Три смерти на воде зарегистрированы в Шымкенте. Одна из трагедий произошла месяц назад. В реке Бадам утонул 9-летний ребенок. Мальчика, игравшего возле воды, унесло течением.

Рейдовая группа осмотрела так же берега Бадама. К счастью, сегодня в реке с сильным течением, никто не купался. Но это не радует спасателей. Они говорят, что бесстрашные горожане будто чувствуют, что сюда придут с проверкой. Как только рейдовая группа покидает неприспособленную для купания территорию, Бадам, как магнит, притягивает шымкентцев.

Даурен Босымбаев, заместитель акима Аль-Фарабийского района: «Уважаемые жители города! Проследите за своими детьми. Не отпускайте их одних на водоемы и не позволяйте им купаться в неустановленных местах. В этом году особенно опасно: уровень воды высокий и течение быстрое. В связи с этим купаться в водоемах в неустановленных местах запрещено!»

Дно в таких водоемах не обследовано, там может находится масса опасных предметов.

Официальные охраняемые места для купания в областном центре — это 8 частных бассейнов, 12 зон отдыха, бассейны «Спартак «, «Динамо» и Центральный плавательный бассейн, также Бадамское водохранилище и Тогус.

Нарушение горожанами правил безопасности будут выявлять совместные патрули, подчеркнули в акимате. В Шымкенте намерены штрафовать купающихся в неположенных местах. А чем не нарушение общественного порядка? Причем, с риском для жизни.

Бахром Абдуллаев