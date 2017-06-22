Жители Шымкента смогут бесплатно пройти раннюю диагностику рака

Жители Шымкента, Алматы, Астаны, Караганды, Тараза и Семея смогут бесплатно пройти осмотр у ведущих специалистов в области онкологии.

Данный осмотр позволит выявить людей с подозрением на раковые заболевания, и направить на дальнейшее диагностирование и последующее лечение. Осмотр пройдет в период с 18 по 22 сентября, передает BNews.kz.

Осмотр будет проходить в рамках Европейской недели ранней диагностики рака головы и шеи. Целью Европейской недели ранней диагностики рака головы и шеи является увеличение осведомленности врачей первичного звена и населения о ранних симптомах рака головы и шеи, способствующее своевременному обращению населения к медицинским работникам, а также ранней постановке диагноза и последующему направлению пациентов для оказания специализированной помощи.

Первый этап кампании по ранней диагностике рака головы и шеи пройдет в шести городах Республики Казахстан: Алматы, Астана, Караганда, Шымкент, Тараз и Семей. На данном этапе пройдет обучение специалистов в области отоларингологии и стоматологии ведущими онкологами Казахстана и России.

Осмотр пройдет в период с 18 по 22 сентября. В этот период жители вышеперечисленных городов смогут пройти бесплатное обследование мультидисциплинарной командой специалистов. Предварительная запись будет осуществляться в период с 1 августа по 22 сентября по бесплатному телефону горячей линии: 8 800 080 50 58.

«Рак головы и шеи занимает 6-е место в мире по распространенности среди злокачественных новообразований. Несмотря на наличие эффективных методов лечения, смертность среди больных в течение 1-го года после постановки диагноза достигает 50%. Если бы пациенты обращались за помощью на ранней стадии, то болезнь можно было бы победить, но, как правило, к нам приходят люди с последней либо предпоследней стадией онкологического заболевания», — отметила в своем выступлении директор Казахского Научно-исследовательского института онкологии и радиологии, доктор медицинских наук Кайдарова Диляра Радиковна.

«Первичными признаками возможного онкологического заболевания являются: болезненность языка, незаживающие язвы в ротовой полости и/или красные либо белые пятна во рту, боль в горле, постоянная охриплость голоса, боль и/или затруднение при глотании, припухлость на шее либо заложенность носа с одной стороны или носовые кровотечения. Если хотя бы один из вышеперечисленных симптомов сохраняется более трех недель, необходимо незамедлительно обратиться к врачу», — говорит заместитель главного врача ГКБ №5 г.Алматы, оториноларинголог Большанова Майя Утегеновна.

Европейская неделя ранней диагностики рака головы и шеи реализуется в рамках государственной программы «Денсаулық» на 2016-2020 годы. Кампания по ранней диагностике рака головы и шеи будет проведена под эгидой Министерства здравоохранения Республики Казахстан, при активном участии Казахского Научно-исследовательского института, Ассоциации опухолей головы и шеи Казахстана, Ассоциации стоматологов Казахстана, а также при поддержке компании Мерк и ВиваФарм.

Ежегодно в Казахстане раком головы и шеи заболевают свыше 2 000 человек, большая часть которых обращается за помощью уже на III-IV стадии заболевания. Смертность среди больных составляет более 50% в течение первого года после постановки диагноза. Однако при своевременном лечении выживаемость составляет 80-90%. Главная причина высокой смертности больных раком головы и шеи – поздняя диагностика. Причинами поздней диагностики являются, с одной стороны, низкая осведомленность населения о заболевании и факторах риска его развития, с другой – недостаточный уровень знаний медицинских работников, отсутствие необходимой координации действий между врачами различных специальностей.

Обучение стоматологов и отоларингологов даст возможность узким специалистам стать более онко-настороженными и в случае обнаружения опасных признаков оперативно провести обследование и своевременно поставить диагноз.