Журналисты Шымкента примерили на себя груз пожарного дела. Причем в буквальном смысле этого слова — весом в 18 килограммов. В целях популяризации и повышения имиджа пожарных и спасателей и в рамках празднования Дня журналистов на территории специализированной пожарного отряда №1 Шымкента было организовано соревнование среди журналистов.

Представители телеканала «Казахстан Шымкент», «Отырар TV», «ТВК», областной газеты «Оңтүстік Қазақстан» откликнулись на приглашение руководства Департамента по ЧС Южно-Казахстанской области.

Перед тем как начать соревнования, заместитель начальника №1 специализированного пожарного отряда капитан гражданской защиты Н. Досымбетов провел полный инструктаж, он объяснил назначение каждого элемента спецодежды, пожарной техники.

Пожарные дали журналистам прочувствовать, осознать на себе всю сложность своей работы.

Первый этап соревнования — журналисты должны были как можно быстрее облачиться в полное обмундирование пожарного – комбинезон, куртку, пояс и каску. С первых секунд данного этапа представители СМИ сами осознали, насколько сложна работа пожарных.

Все обмундирование вместе с аппаратом на сжатом воздухе весит около 18 килограммов, полностью облачившись в экипировку они приступили выполнять задание следующего этапа – это боевое развертывание пожарной техники. И в конце соревнования журналисты — пожарные посетили теплодымокамеру.

Пройти психологическую полосу препятствий, при нулевой видимости в непригодной для дыхания среде – это испытание было самым сложным. Не все сразу решились пройти этот этап, некоторые сначала было отказались. Но дух соревнования все-таки подействовал на журналистов телеканала «Казахстан Шымкент», собрав всю свою силу воли, они прошли и этот этап.

Все запланированные этапы были пройдены, но тут бойцы спецотряда выехали на запланированное пожарно-тактическое учение, которое прошло на территории колледжа №4. Войдя в азарт, ребята изъявили желание принять участие и в этом учении. В газодымозащитной одежде участники соревнования провели разведку в здании и обнаружили условно пострадавшего, которого успешно эвакуировали. Здесь ребята реально осознали как важна слаженность, взаимопонимание между бойцами.

По результатам пройденных этапов были определены победители: первое и третье место заняли журналисты телеканала «Казахстан Шымкент» Нуркен Кузербаев и Сергали Жарылкасынов, второе место занял оператор телеканала «Отырар TV» Бахтияр Ташпулатов.

В этот день удача была не на стороне журналистов телеканала «ТВК», хотя на отдельных этапах они показывали хорошие результаты.

Но соревнование есть соревнование, им вручили утешительные призы. Начальник Департамента по ЧС Н. Дербисов, вручая заслуженные призы, выразил свою благодарность за тесное сотрудничество. А шымкентские журналисты поблагодарили руководство за уникальную возможность почувствовать себя в роли пожарного.

Но на этом встреча не закончилась. Журналисты были приятно удивлены, когда молодые специалисты департамента с микрофоном в руках начали брать у них интервью. Такого они не ожидали, сотрудники ЧС и здесь оказались на высоте – профессионально подошли к своей миссии и грамотно провели беседу.

И в конце мероприятия все журналисты были едины во мнение, что труд пожарных и спасателей не только сложен, но крайне тяжёл и опасен.

Группа государственного языка и информации ДЧС ЮКО