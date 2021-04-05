«Остановите полицейский беспредел».

С такими лозунгами сегодня корреспонденты трех телеканалов в Шымкенте вышли на мирную акцию. Журналисты собрались перед зданием департамента полиции города и рассказали о том, что правоохранители мешают им работать.

По словам корреспондентов телеканалов «Астана», КТК и «31 канала» во время съемки в поселке Алтын тобе, где митинговали местные жители, им всячески препятствовали представители правоохранительных органов. Пострадал и оператор телекомпании Отырар.

«Сотрудник полиции в форме, я держал зонт над своим оператором, так как шел дождь, человек берет мой зонт и натягивает на камеру, чтобы закрыть объектив, зонт ломается, и я получил небольшую рану руки. После Давранбек тоже сказал, что ему досталось, ударили по почкам. Он обернулся, оказалось, это тоже сотрудник полиции СОБРа. Он попросил извинения, я не знал. Я не знаю, что думал сотрудник, может намеренно ударил. Он с камерой был, он снимал происходящее», — рассказал Бахром АБДУЛЛАЕВ, корреспондент ТК «31 канал».

По словам корреспондентов, им даже угрожали расправой.

«У нас в стране есть закон, который должен защищать нас журналистов, статья 158 УК РК, но к сожалению, она не работает. Я убежден, когда ты хочешь инкриминировать эту статью, видишь явное нарушение твоих прав, обычно переигрывают и начинают использовать статью «Превышение должностных полномочий», которая намного мягче сказывается на должностных лицах», — рассказал Бахром АБДУЛЛАЕВ, корреспондент ТК «31 канал».

«Один из сотрудников стоял близко к съемочной группе, я спросил кто он. Он ответил что местный житель. У нас завязалась словесная перепалка. Это уже второй случай когда притесняют наши права когда воспрепятствуют нашей деятельности, месяц назад я сам подвергся нападению», — напомнил Бахрамбек ТАЛИБЖАНОВ, корреспондент ТК «Астана».

Мешали работать и корреспонденту Радио Аззатыка Диляре Иса. Столпотворение у ворот департамента полиции не остались без внимания, к журналистам вышел главный полицейский города. Разговор переместился в конференц-зал. Выяснилось, что мужчина, который предположительно угрожал Бахрамбеку Талибжанову, действительно сотрудник полиции, правда, оказалось, что он … на больничном, а вот представителя СОБРа , который нанес удары оператору телекомпании Отырар так и не нашли. Генерал-майор Ералы Жумаханбетов принес извинения за действия своих подчиненных, но корреспонденты настаивают на законном расследовании.

«Мы ничего скрывать не собираемся, если хотите, сейчас начнем, вы будете участвовать при проверке. Но сейчас заранее тот виноват или этот виноват, я думаю, это неправильно будет, не по закону. Давайте при вас участников и будем проверять. Начальник УСБ сказал, идет проверка УСБ нам не подчиняется — отдельное управление. Закончится, я думаю на этой неделе. Мы создадим все условия, чтобы проверка быстрее закончилась. Я уже в тот раз говорил, зачем вы тянете, давайте быстрее, кто виноват давайте накажем», — пообещал принять меры Ералы Жумаханбетов, начальник ДП Шымкента.

Месяц назад, при съемке пожара на рынке пострадал корреспондент телеканала «Астана» Бахрам Талибжанов, он получил удар в лицо и по почкам. Расследование инцидента месячной давности еще не завершено, а уголовное дело возбуждено по статье 362 «Превышение власти и должностных полномочий». О том, будет ли применена к нарушителям статья воспрепятствование журналистской деятельности, нарушение которой влечет наказание вплоть до двух лет лишения свободы, в полиции не уточняли.

Анастасия Новикова