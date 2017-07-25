25 лет исполнилось Комитету национальной безопасности РК

Сотрудники Комитета национальной безопасности РК отмечают профессиональный праздник. 13 июля исполнилось ровно 25 лет со дня образования КНБ Казахстана. Подборку самых первых, исторических спецопераций КНБ РК опубликовал информационный портал Тengrinews.kz.

Именно сегодня силовое ведомство вспоминает, с чего все начиналось и какие первые спецоперации были выполнены сотрудниками. Одна из первых спецопераций под кодовым названием «Набат» прошла в феврале 1992 года в Кызылорде. Шестеро рецидивистов захватили автобус с пассажирами. Спецоперация тогда длилась сутки, в результате автобус взяли штурмом, а все пассажиры остались живы.

Другая спецоперация под кодовым названием «Сапфир», которая проводилась совместно с американцами, прошла в 1994 году. США привезли 130 тонн оборудования, большую команду специалистов. Во время операции Казахстан передал США 600 килограмм высокообогащенного урана. Ядерный материал был переработан в мирное топливо.

Стоит отметить, что КНБ РК состоит из девяти подразделений. Среди них — Служба контрразведки, Пограничная служба, Служба антитеррора, Служба специального назначения «А», Департамент военной контрразведки, Служба экономической безопасности, Служба информации и кибербезопасности, Служба правительственной связи, Подготовка кадров.

Между тем поздравить сотрудников КНБ с их праздником решили космонавты, члены экипажа МКС-51 Федор Юрчихин и Олег Новицкий. Кроме того, в честь КНБ на орбиту был поднят вымпел.