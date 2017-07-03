70 процентов урожая дынь мактааральские дехкане экспортируют за границу

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев побывал с рабочей поездкой в Мактааральском районе, где ознакомился с деятельностью ряда промышленных предприятий и крестьянских хозяйств. Вместе с этим, глава региона встретился с крестьянами, которые в год три раза засеивают семена, обеспечивая северные регионы продукцией садоводства.

Докладывая о социально-экономических показателях, аким района Г. Исмаилов отметил, что в текущем году семена засеяны на 131,4 тыс. га. В том числе посажено: хлопка — 94 тыс. га, подсолнечника — 368,4 га, картофеля – 85 га, бахчевых культур — 24 тыс. га, овощей – 2417,3 га, винограда и других культур – 56 га. Мактааральские дехкане из 18,4 тыс. га площади посаженной дыни, на сегодня собрали более 19 тыс. тонн, из которых заграницу экспортировано 70 процентов, остальные 30 процентов отправлены на рынки Казахстана.

В первую очередь, аким области ознакомился с деятельностью сада индивидуального предпринимателя А. Боева, проживающего в сельском округе Мактаарал. Весной работники его предприятия занимаются посевом раннего урожая и вывозят продукцию на казахстанский и иностранный рынки. На 8 гектаров сада посажены яблоки и сливы, на 1 гектар земли – гранат, на 20 гектаров – виноград.

В этом году крестьянское хозяйство «Хамро ата» объединив 18 хозяйств, создало кооперацию. Благодаря этому крестьяне планируют повысить производительность труда и увеличить поступление дохода. Аграрии отмечают, что за счет выделяемых государством различных льгот, субсидий и лизинга они приобрели новую технику. Стоит отметить, общая площадь кооператива составляет 339,4 га. Из них 6 гектаров отведено под теплицы, посажено хлопка на 274,4 га, дыни – 15 га, люцерны – 20 га, кукурузы — 10 га, плодово-ягодные – 8 га, гранат – 1 га, винограда — 20 га. Кроме того, на фермерском хозяйстве «Хамро ата» действует откормочная площадка, где откармливается половина 220 голов крупного рогатого скота.

Глава региона, ознакомившись с деятельностью хозяйства, дал положительную оценку работе ТОО «Хамро ата». Вместе с этим, глава области поручил специалистам отраслей провести семинар в данном хозяйстве.

Затем, аким ознакомился с аварийным каналом «Тәуелсіздіктің 20 жылдығы» в сельском округе Ж. Ералиева и с проблемой моста, проходящий через этот канал. Вместе с этим, объездил посевные площади хлопка и сад крестьянского хозяйства «Нұралы жол». Аким области отметил необходимость проводить соответствующие работы в целях обеспечения населения области плодово-ягодными, бахчевыми и продукцией садоводства. Помимо этого, глава региона поручил акимату района помогать и оказывать своевременную поддержку в получении государственной помощи и поддержки, а также координировать работу в оформлении документов на получение субсидий.

Общая площадь созданного в 1997 году крестьянского хозяйства достигла 479 гектаров, в том числе на 210 гектарах посажен хлопок, 213 гектаров занимают сады, люцерна — 50 га, а кукуруза на зерно – 27 га.

Следующий объект, который посетил Ж. Туймебаев, фабрика ТОО «Хаят Р.У.Ж.» по выпуску обуви. На этом предприятии два месяца назад введено в действие новое турецкое производственное оборудование, благодаря которому фабрика увеличила производственную мощность в 2 раза и производит в год до 1 млн. пар летней и зимней обуви. Производственное предприятие заполняет нишу на рынке импорта Казахстана.

Общая стоимость проекта составила 675 миллионов тенге, в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» руководство предприятия получило кредит на сумму 100 миллионов тенге.

Наряду с этим, аким посетил запущенный на днях спортивно-оздоровительный комплекс «Нурай». Бассейн, площадью 25х10 метров, оснащен немецкой технологией обогрева и очищения воды, и способна одновременно вместить до 100 человек. Также в спортивно-оздоровительный комплекс входят: фитнес-зал, турецкая баня, финская сауна, столовая спортивных блюд, теннисный зал, бильярдный зал, караоке, 3-звездочный отель, сообщили в пресс-службе акима ЮКО.