Аким Шымкента поручил предусмотреть резервные возможности полива деревьев в оврагах города

Предусмотреть резервные возможности полива зеленых насаждений в городских оврагах – такое поручение дал глава Шымкента ответственным лицам в ходе совещания в акимате города.

В Шымкенте в рамках программы «Шаткал» в 7 оврагах высажено 10028 саженцев. Руководитель ТОО «ЛТД-Турмыс» Галым Садыбеков рассказал, что уже сделано для качественного содержания и полива молодых деревьев.

В овраге «Самал» пробурена скважина, установлены 2 емкости на 10 и 25 тонн, проложено 3250 м системы капельного орошения.

В овраге «Шымсая» пробурена скважина и установлена емкость на 25 тонн, проложено 3750 метров капельного орошения, установлено 1250 метров временного ограждения.

В овраге «Юнус Эмре» установлена емкость на 25 тонн и проложено 500 метров поливочного водопровода.

В овраге депутатов маслихата ЮКО пробурена скважина, установлены 2 емкости по 10 тонн и проложено 9800 метров капельного орошения.

В овраге партии «Нур Отан» пробурена скважина, установлена емкость на 25 тонн, проложено 6200 метров капельного орошения.

В овраге «Балабиева К» установлена емкость на 25 тонн, проложено 4600 метров капельного орошения.

В овраге «Оспаналиевой Р.» установлена емкость на 10 тонн и проложено 680 метров системы капельного орошения.

Кроме того, решается и вопрос с поливом всех зеленых насаждений в городе. На 114 газонах города высажено 46850 новых деревьев, на 14528 м2 высажены летние цветы, на 44796 м2 – розы. Для обеспечения их полива проводится работа по бурению скважин и установки систем капельного орошения.

Глава города поручил сделать зелеными и полосы вдоль дорог.

На что руководитель ЛТД-Турмыс ответил, что такая работа уже ведется: «В первую очередь по улице Аргынбекова. Эти работы проводятся в связи с двукратным удорожанием стоимости воды в городской сети и отсутствием водопровода».