Автобусные парки выигрывают у такси борьбу за пассажиров. Число перевезенных автобусами пассажиров в Казахстане увеличилось на 1,8%, тогда как таксоперевозки сократились на 3%, сообщает результаты исследования energyprom.kz.

Доходы от автобусных перевозок увеличились на 3,3% за год, таксисты заработали сразу на 36,5% меньше, чем годом ранее.

За 5 месяцев 2017 автомобильным и городским электрическим транспортом было перевезено 8,97 млрд. пассажиров — на 0,9% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Самый популярный транспорт для казахстанцев — автобусы: 82,4% от всех перевозок (против 81,7% годом ранее), 7,39 млрд. пассажиров, +1,8% за год. Пассажиропоток автобусных парков вырос на 3%, до 77,1 млрд. пкм*.

На втором месте — такси, но тут динамика обратная: -3% год-к-году, до 1,55 млрд. пассажиров, 17,3% от всех перевозок, против 18% годом ранее.

*пкм — пассажиро-километр, т.е. перемещение 1 пассажира на расстояние в 1 километр. Определяется суммированием произведений количества пассажиров каждой перевозки на расстояние перевозки в километрах.