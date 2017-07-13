Будьте бдительны. Остапы Бендеры не дремлют

Хочу предупредить горожан, которые подыскивают себе жилье на известном сайте olx. Мошенники регулярно выставляют объявление о продаже шикарной однокомнатной квартиры в новом жилом комплексе города за смехотворную цену. Многие теряют бдительность, видя такую халявную стоимость в 3 500 000 тенге и очень красивую картинку.

Созвониться с автором не удается. Некий Виктор Павлович сообщает в письменном виде, что находится в Израиле. Далее следует история на страницу с пустыми разглагольствованиями и убеждениями перевести всю сумму на определенный счет. Он, якобы, не собирается тащиться из Израиля в Шымкент ради демонстрации своей квартиры.

Вообщем, без лоха жизнь плоха! Будьте бдительны. Не верьте красивой картинке. Остапы Бендеры не перевелись еще и не дремлют, создавая хитроумные планы, чтобы облапошить чрезмерно доверчивое население.