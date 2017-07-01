Центр дезинфекции ЮКО провел обработку в социальном учреждении

Филиал РГП на ПХВ«НЦЭ» КООЗ МЗ РК «Центр дезинфекции по Южно-Казахстанской области» провел акцию, приуроченную ко дню медицинского работника. В рамках акции была проведена дезинсекция на всей территории благотворительного общественного фонда «Защита детей от СПИДА» в Шымкенте.

Дезинсекция представляет собой комплекс мер, направленных на уничтожение потенциально опасных насекомых в среде, где живет человек. Естественно, каждый понимает, что в природе обычный муравей или муха играют важную роль в экосистемах, поэтому глупо координировать глобальные силы на полное уничтожение этих насекомых.

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Тем не менее, проникая в места проживания человека, они вмиг превращаются из безобидных существ в потенциально опасных вредителей, которые способны переносить различные бактерии и портить мебель, продукты питания и вообще наносить вред домашним хозяйствам и предприятиям.

Самыми распространенными насекомыми, обитающими возле человека, являются тараканы, клопы, вши, различные черви, комары, мухи, моль и так далее. Некоторые из них, например, моль, портят вещи и способны вызывать аллергические реакции.

Но существуют насекомые и более «мультифункциональные», атакующие человека со всех сторон. К ним относятся тараканы, мухи и черви, разрушающие книги, дерево, предметы интерьера, вещи и многое другое. Контакт паразитов с человеком может быть чреват заболеваниями инфекционного и аллергического характера, поражающими ЖКТ, зрение, кожный покров и другие органы и системы организма.

Всем известны тараканы – разносящие многочисленные бактерии по продуктам питания, портящие технику и мебель.

Истребительская дезинсекция должна не только уничтожить наповал паразитов и их яйца (личинки), обитающих на данный момент в конкретном помещении, но и перекрыть пути распространения насекомых. Иногда можно заметить, что травля тараканов или клопов приносит лишь временный результат, и уже спустя несколько дней или недель новая партия «гостей» проникает через щели и вентиляционные отверстия. Необходимо проводить не только обработку помещений, но и своевременную очистку и дезинфекцию систем вентиляции.

Именно поэтому важно помнить, что без помощи профессионалов очень трудно, и в некоторых случаях невозможно справиться с возникающими проблемами.

«Центр дезинфекции по ЮКО» имеет многолетний опыт в борьбе с вредителями, грызунами, бактериями и прочими нарушителями спокойствия человека, располагая всем необходимым оборудованием и специализированными сотрудниками.