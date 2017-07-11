Девятиклассник спас тонувшую девочку в Южно-Казахстанской области

В Южно-Казахстанской области девятиклассник спас тонувшую девочку, передает МИА «Казинформ».

Ученица 6-го класса Аружан Жаксылык, находясь в селе Ораз ата Сарыагашского района, пошла с подругами купаться в реке Келес. Увлекшись, девочка оказалась на участке с быстрым течением. Река стала уносить школьницу, ее подруги начали кричать. На крики прибежал мальчик по имени Нурман, живущий неподалеку. Войдя в воду, он попытался перехватить плывущую девочку. Но в это время девочка уже скрылась под водой, только ее синее платье всплыло на поверхность.

Нурман поплыл к девочке и вытащил ее на берег, затем оказал первую помощь. Пришедшая на помощь невестка Нурмана вызвала скорую помощь. Благодаря их помощи девочка осталась жива. Пролежав три дня в отделении районной больницы, Аружан вернулась домой.

Отметим, молодой спасатель Нурман Алибаев с 5-го класса занимается дзюдо, он победитель районных и областных соревнований, призер республиканских состязаний по поясной борьбе среди юношей.