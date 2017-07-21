Фотовыставку ЮКО на ЭКСПО посетили гости из разных стран

Красоты Южного Казахстана в 25 фотографиях. Они представлены на территории ЭКСПО-2017. На снимках изображены такие достопримечательности, как: мавзолей Х.А.Ясави и Арыстан Баб,Карашаш-ана, древние городища Отрар и Сауран, пещера Акмечеть, Этноцентр, Этно-аул «Алаш». В экспозицию также вошли фотографии, отражающие красоту природы юга страны.

Мероприятие проводится на высоком уровне. Участие в фотовыставке приняли комиссары ЭКСПО, заместители комиссаров, делегаты международного бюро выставок, директоры павильонов, главы диппредставительств и представители крупных международных компаний. Присутствовали гости из 100 стран.

Организаторами мероприятия, призванного стать важным шагом для на пути дальнейшего развития туризма выступили «Ontustik Tourism Center» и Ассоциация «Центр Развития индустрии туризма в Южно-Казахстанской области», при поддержке Управлении предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области. Экспозиция вызвала большой интерес у гостей мероприятия.

Лу Джи, комиссар павильона Великого Шелкового пути, прибыл из Индии: «Во-первых, следует отметить, что международная выставка ЭКСПО-2017 – это грандиозное событие мирового масштаба. А выбранная тема — «Энергия будущего» позволит это будущее приблизить, сделать шаг вперед. Я впечатлен увиденным на ЭКСПО-2017. Впечатлен Казахстаном. За то время пока мы здесь, успели провести встречи с бизнес-сообществом, определить планы на будущее. Здесь прекрасные люди. А про сегодняшнюю фотовыставку хочу сказать, что она проводится на высоком уровне. Организаторы провели хорошую работу. С большой ответственностью подошли к организации мероприятия. Что касается фотографий с достопримечательностями Южно-Казахстанской области-это отдельная тема. На юге страны очень много мест, которые интересны туристам, богатая история, прекрасная природа. Потому, планирую посетить регион».

Асем Казбагарова, генеральный директор туроператора «Sky Way Travel»: «Хотелось бы отметить,что Южно-Казахстанская область первая, кому удалось организовать такое мероприятие. Это отличная возможность на международной площадке показать свой потенциал. Шанс развить въездной и внутренний туризм, вызвать интерес у иностранных туристов. У нас сегодня гости практически со всего мира. Мы надеемся что мероприятие поможет нам развивать и продвигать Казахстан и в частности потенциал Южного Казахстана, городов Великого Шелкового пути, не только внутри Казахстана, но и за рубежом. Задача-сделать Южный Казахстан более популярным направлением для всего мира. Ясно одно-потенциал Казахстана и Южного Казахстана очень большой. Надеемся что ЭКСПО поможет нам еще больше развить этот потенциал».

Клуб «World Expo Commissioners» с момента своего основания активно содействует Международным выставкам, миссия которой является продвижение достопримечательностей страны и содействия межкультурному диалогу, создавая и укрепляя отношения с местными и международными институтами, а также с частным сектором. Клуб имеет специальную платформу с календарем, наполненным событиями и инициативами мероприятиями в течение года.