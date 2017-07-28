Миллион от «Эврики» может получить каждый

20 миллионов тенге дарит своим покупателям сеть магазинов электроники и бытовой техники «Эврика». К началу осени от компании миллиона удостоятся 20 клиентов. Уже известны первые счастливчики. Успейте стать обладателем миллиона и вы!

Сертификат на 1 миллион тенге получает Кыздыгой Жамакулова. Женщина несколько дней назад пришла в магазин, чтобы приобрести бытовую технику, полезную в хозяйстве. Заполняя бонусную карту, Кыздыгой даже не подозревала, что станет миллионером.

Каздыгой Жамакулова, победительница акции компании «Эврика»: «Я очень рада, что выиграла миллион! Совсем не ожидала. Теперь буду всегда покупать только в «Эврике». Да я и была их постоянным покупателем. У меня всегда были бонусы, товар я приобретала со скидкой. В этот раз я купила телефон и пылесос. Мне предложили поучаствовать в акции, я согласилась, даже не рассчитывая на победу. Теперь куплю телевизор, стиральную машину, посудомоечную машину».

Условия участия в акции очень просты. Необходимо сделать покупку на 50 тысяч тенге в любом магазине сети «Эврика». Программа случайного выбора определит победителя. Сегодня счастливчиками стали сразу двое южноказахстанцев. На один миллион тенге победители могут приобрести новинки бытовой техники, о которых они так долго мечтали.

Курбан Хасбулатов, директор по маркетингу в компании «Эврика»: «В дальнейшем еженедельно будут проводиться такого рода акции. Каждую неделю будут определяться новые победители, новые миллионеры, в рамках нашей акции «миллионеры от «Эврики»» — так мы их называем. Поэтому у всех наших потенциальных покупателей еще есть шанс поучаствовать и стать такими же обладателями сюрпризов от компании «Эврика». Эта акция длится с 3 июля по 3 сентября».

До конца акции осталось не так много времени, однако, шанс успеть стать миллионером еще есть. Каждому современному человеку не обойтись без современной техники, поэтому стоит поспешить не просто приобрести, но и стать обладателем сертификата на 1 миллион тенге.

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