Не в пользу вкладчиков: в главном скандале ЕНПФ поставлена точка

Судьба 71,3 миллиарда пенсионных тенге, вложенных в азербайджанский банк, бурно обсуждалась в Казахстане, но теперь в этой дискуссии поставлена точка, пишет Sputniknews.kz.
Международный банк Азербайджана объявил о принятии плана реструктуризации.
Как сообщает пресс-служба банка, в голосовании приняли участие кредиторы, которым принадлежит 94,1% внешних обязательств.
Из трех возможных опций абсолютное большинство кредиторов (48,1%) проголосовало за обмен текущих обязательств банка в иностранной валюте на новые облигации банка и государств.
Эта схема не дает практически никаких рисков, но и прибыли почти не приносит: согласно ей долг банка обменяют на государственные ценные бумаги Азербайджана сроком на 15 лет и со ставкой 3%.
Это значит, что 71,3 миллиарда тенге пенсионных денег казахстанцев инвестированы в чужую экономику с доходом намного ниже инфляции.
«Экономическая диверсия»
Как написано в законе о пенсионном обеспечении, казахстанцы могут претендовать на сумму с учетом инвестиционного дохода не ниже уровня инфляции. А так как инфляция в Казахстане титаническими усилиями Нацбанка кое-как удерживается в коридоре 6−8%, значит недополученный инвестиционный доход 15 лет подряд будут компенсировать из госбюджета.
«Такую ситуацию нельзя описать словами «выгодно или не выгодно», здесь больше подходит словосочетание «экономическая диверсия», — прокомментировал ситуацию Sputnik Казахстан известный экономист Петр Своик.
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