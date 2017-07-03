Оповещать население о ЧС в Казахстане будут с минаретов мечетей

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Оповещать население о ЧС в Казахстане будут с минаретов мечетей. Новую систему оповещения о ЧС внедряют казахстанские спасатели. Теперь сигналы о ЧС будут передаваться с минаретов, сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.

По информации комитета, данная система уже получила широкое распространение на юге страны. Использование мечетей для оповещения будет повсеместно вводиться по всему Казахстану. Регионы определяются в зависимости от количества мечетей и насколько целесообразно вводить систему, отметил официальный представитель комитета Руслан Иманкулов.

1 июля, например, департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО заключил подобное соглашения с филиалом ДУМК региона. Соглашение регламентирует порядок использования департаментом громкоговорящих устройств, находящихся в мечетях.
Всего по области их будет задействовано 204.

При поступлении сигнала от оперативного дежурного ДЧС служителю мечети информация для населения будет передаваться через установку несколько раз.

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1 Комментарий Включено "Оповещать население о ЧС в Казахстане будут с минаретов мечетей"

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Timur Aby Abdullin

А, что МЧС теперь не покахатель 😁😁😁

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14 минут 8 секунд назад
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