Самые лучшие школы города назвали в Шымкенте

Лучшие школы города назвали в Шымкенте. Итоги ЕНТ озвучили сегодня в ходе совещания в акимате Шымкента. Руководитель отдела образования отчиталась не только о том. Как выпускники городских школ сдавали тестирование, но и назвала номера школ, выпускники которых ЕНТ провалили.

Жанат Тажиева, руководитель ГОО Шымкента:»Самые высокие знания показали выпускники сш №17 — 26 учеников, №23 — 149 учеников, №65 — 166 учеников, №90 — 91 ученик, №110 – 15 учеников, №104 – 42 ученика, №38 — 116 учеников, №19 – 14 учеников, №80 — 171 ученик, №69 — 17 учеников. Самые низкие показатели по итогам ЕНТ у следующих школ: №14, 21, 92, 97, 6, 79, 96, 3, 12, 18, 61, 100, 32…»

Глава города предложил подумать, как решить вопрос с теми, кто откровенно тянет показатели города вниз.

Габидулла Абдрахимов, аким Шымкента: «Составить комиссию, в которую вошли бы представители акимата, независимые эксперты и пройти по каждой школе, посмотреть, как и что у них преподают. Но чтобы при этом никакого давления на детей не было оказано».

По итогам работы за год составлен рейтинг школ Шымкента. За основу взяты показатели учебно-воспитательной работы. Итак, по мнению городского отдела образования, вернее, по показателям уровня знаний:

Самые лучшие школы — №№ 1,7, 9, 23, 25, 38, 47, 65, 80, 90.

Хорошие школы – №№ 17, 19, 26, 46, 58, 60, 86, 99, 104, 107, 110, 113.

Школы с относительно низкими показателями — №№18, 34, 36, 41, 56, 95, 96, 117, 119, 120.

Отмечены и возможности, которые раскрываются перед теми, кто прошел специальное психологическое тестирование на вопрос выявления у тестируемых творческих способностей, расположенности к тем или иным видам деятельности, выяснению поведенческих мотивов и психологических возможностей.

Аким Шымкента поддержал предложение главного педагога города о прохождении такого теста всеми учителями города.

Саида Турсуметова