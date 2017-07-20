Семь соток земли стали эпицентром дворового скандала в Шымкенте. На одной из улиц Шымкента разгорается земельная война. Объект раздора — семь соток у многоэтажного дома. Свободная территория приглянулась предпринимателю и он решил построить детский сад. Казалось бы, благое дело…

Только вот жители многоэтажки рассчитывали на игровую площадку для своих детей, а на коммерческое строительство они разрешения не давали.

Земляные работы на территории размером в 7 соток около многоэтажного дома №121-А по улице Толстого местные жители восприняли на ура. Еще бы! Жильцы дома вдруг поняли, что наконец-то дождались новой детской площадки. Ее ждали долгих семь лет. Правда, по мере продвижения строительства горожане начали сомневаться. Уж больно странно выглядела будущая площадка…

Причем, по словам жителей многоэтажки, руководители стройплощадки первое время говорили именно о детской площадке. Жильцы уверены, их обманывали специально, чтобы не поднимался шум. А потом, мол, как построится, так жильцам деваться будет некуда.

Надежды жителей дома развеял звонок в районный акимат. На другом конце провода им ответили, что в этом дворе никаких строительных работ не ведется.

За разъяснениями жители многоэтажного 120 квартирного дома отправились к предпринимателю. А владелец стройки уверенно заявил о том, что является собственником земли и ни о какой игровой площадке даже не думал. На проведение строительства у него есть все необходимые документы.

Болат Мурзабаев, предприниматель: «В 2003 году я получил эту землю. Разрешения все имеются. У меня не было средств на строительство. Из-за этого я не проводил никаких строительных работ до сегодняшнего дня…»

К месту схода жителей подоспели и ответственные лица от городской администрации. Представители отдела архитектуры и градостроительства Шымкента ознакомились с имеющейся документацией предпринимателя. Разъяснять ситуацию гражданам и искать пути решения проблемы чиновникам пришлось сразу на месте.

Кайрат Оралбаев, заведующий сектором отдела архитектуры и градостроительства Шымкента: «У это человека есть права и у вас есть. Он может подать на вас в суд и вы можете подать на него в суд. Согласно статье 167 земельного кодекса, спорные вопросы касательно земель решаются путем судебных разбирательств».

Благодаря вмешательству чиновников, скандал удалось погасить. Но это временно. Строительство приостановлено до выяснения всех обстоятельств дела. А местная детвора, воспользовавшись моментом перемирия, с радостью принялась закапывать траншеи.