Штрафы за коррупцию в Казахстане в этом году превысили 700 млн тенге

В Верховном суде подвели итоги работы за полгода, сообщает informburo.kz.

В этом году только по коррупционным преступлениям сумма штрафов превысила 700 млн тенге, сообщил судья Верховного суда Ербол Рахимбеков в ходе пресс-конференции в СЦК.

«За первое полугодие 2017 года только по коррупционным преступлениям наложено штрафов на сумму 702 млн тенге. На сегодня 60% от наложенных штрафов уплачены в доход государства», – проинформировал спикер.

Он добавил, что число поступающих в суды уголовных дел выросло на 8,5%.

Судьи сообщили, что количество оправдательных приговоров выросло на 10,5%: в первой половине 2016 года оправдали 436 человек, в 2017 году – 487. Однако в эти данные входят как оправдательные приговоры по делам государственного обвинения, так и оправдательные приговоры по делам частного обвинения. Отметим, что ранее адвокат Джохар Утебеков анализировал статистику оправдательных приговоров на примере судов Алматы за 2016 год и привёл любопытные данные: из 47 оправданных в Алматы 45 человек проходили по делу частного обвинения и только одного человека оправдали по делу с гособвинителем. Ещё одного человека оправдали за совершение даже не преступления, а уголовного проступка.

«Надо исходить из того, что оправдательный приговор возможен только по делам состязательного типа уголовного процесса. У нас почти 7200 уголовных дел рассмотрено в сокращённом порядке и в согласительном производстве. По логике закона по этим категориям дел оправдательные приговоры не выносятся. Соответственно, нужно учитывать большое количество дел, которые прекращаются как на стадии досудебного производства, так и в судебном заседании как с участием медиаторов, так и без них. То есть говорить о росте или малом количестве (оправдательных приговоров. – Авт.) будет не совсем правильно. Мы только приводим статистику, цифры. Это ведомственная статистика», – сообщил Ербол Рахимбеков.

За первое полугодие 2017 года прекращено на 1500 дел, или на 15,9%, больше. Из них наибольший удельный вес составляют дела об уголовных проступках – 4993 дела, или 51,6%, дополнил судья Верховного суда.