Шымкентская школьница придумала формулу препарата для лечения рака

Одиннадцатиклассница из Шымкента вывела формулу препарата для лечения рака. Первые клинические испытания уже завершены, они прошли успешно.

Работа Адели Кеутаевой стала лучшей в конкурсе среди молодых ученых на разработку новых формул лекарств из растительного сырья.

Аделя Кеутаева, разработчик препарата: «Уникальность проекта заключается в том, что это растение, то есть мы ничего такого химически активного не добавляем. Только при проверке, а вот именно за основу. То есть 90% самого вещества – это все полынь горькая. Раковые клетки перед тем, как расти, они запасают очень много кислорода, а в полыни есть активные вещества, которые убивают, то есть они окисляют этот кислород до такой степени, что клетка рака просто не выдерживает и умирает».

khabar.kz