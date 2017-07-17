Синоптики рассказали о погоде на 18 июля

На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, возможен град, местами усилится ветер, на севере ночью и утром местами ожидается туман. Лишь на западе и юге республики ожидается погода без осадков.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается град, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман. В Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской областях местами ожидается град, усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, местами в Актюбинской, Мангистауской, Алматинской областях ожидается сильная жара.

На большей части Южно-Казахстанской, Кызылординской, местами Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте 18 июля ясно, без осадков, температура воздуха 32-34 градуса выше ноля. Ожидается небольшой северо-восточный ветер.