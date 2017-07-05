Спевший на казахском языке славянин из Шымкента удивил казахстанцев

В сети появилось видео, как некий мужчина славянской внешности исполняет казахскую песню «Жазира», а музыканту весело подпевают зрители. Видео обошло Казнет и восхитило пользователей, передает NUR.KZ.

Как оказалось, мужчина выступил на еженедельном квартирнике, который регулярно проводит молодежь Шымкента. Пользователи сети активно комментируют видео, уверяя, что мужчина подает пример всем жителям Казахстана, исполняя песни на государственном языке.

В последнее время шымкентская молодежь начала себя активно проявлять во многих направлениях, например, в священный месяц Рамадан неравнодушные молодые шымкентцы перед разговением раздавали финики и воду, провели массовый аузашар

Теперь планируют провести массовый субботник в городе. К слову, так называемые квартирники в Шымкенте проходят каждую неделю, на улице выставляют музыкальное оборудование, где каждый желающий может исполнить любимые песни или потанцевать.

К слову, петь в Шымкенте действительно любят. Так, по городу ездит караоке-такси, владелец которого установил несколько усилителей звука и сабвуфер, который расположил в багажнике. Каждый желающий может во время поездки спеть песню, почитать стихи, либо посмотреть фильм.

Такое караоке-такси в Шымкенте появилось сравнительно недавно, за час поездки водитель просит 2500 тенге, в эту сумму входит караоке и мини-бар.

На этом владелец караоке-такси останавливаться не собирается, планирует провести конкурс на лучший голос в такси, и принять участие в съемках шоу.

К слову, владелец такси регулярно участвует в благотворительных акциях.